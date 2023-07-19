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محمد بن راشد يغادر إلى السعودية للمشاركة في "تشاوري قادة التعاون" والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى

محمد بن راشد
19 يوليو 2023 13:44

غادر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، البلاد، اليوم الأربعاء، متوجهاً إلى مدينة جدة، للمشاركة في اللقاء التشاوري الثامن عشر لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى، اللتين تستضيفهما المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتُعقد أعمالهما في وقت لاحق اليوم.  

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ويضم الوفد الرسمي المرافق لسموه إلى اجتماعات جدة، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، ومعالي الدكتور أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي محمد هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي خليفة سعيد سليمان، رئيس مراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، والشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان، سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
دول مجلس التعاون الخليجي
محمد بن راشد
جدة
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