الخميس 20 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

محمد بن راشد: نبارك للجميع بالعام الهجري الجديد

محمد بن راشد
19 يوليو 2023 10:58

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" لشعب الإمارات ولجميع الشعوب العربية والإسلامية  حلول العام الهجري الجديد.

وقال سموه: كل عام ودولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها بخير.

أخبار ذات صلة
مزاينة «حيران الخيمة» تنطلق الثلاثاء
مواعيد الجولات الأولى لـ «دوري أدنوك للمحترفين»

ونشر سموه تغريدة في حسابه الرسمي على تويتر:"نبارك للجميع بالعام الهجري الجديد.. كل عام ودولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها بخير..  كل عام وجميع الشعوب العربية والإسلامية في أمن وأمان واستقرار وازدهار.. كل عام ونحن أقرب إلى بعضنا وقلوبنا أقرب إلى رب العباد".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
محمد بن راشد
العام الهجري
آخر الأخبار
«الإمبراطور» كامل العدد في النمسا
الرياضي
«الإمبراطور» كامل العدد في النمسا
اليوم 20:45
«الثقة للمعاقين» جاهز للمشاركة في «جائزة جواهر القاسمي»
الرياضي
«الثقة للمعاقين» جاهز للمشاركة في «جائزة جواهر القاسمي»
اليوم 20:30
خالد بن محمد بن زايد يستقبل لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية للرياضات الشتوية
الإمارات
خالد بن محمد بن زايد يستقبل لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية للرياضات الشتوية
اليوم 20:22
مزاينة «حيران الخيمة» تنطلق الثلاثاء
الرياضي
مزاينة «حيران الخيمة» تنطلق الثلاثاء
اليوم 20:00
لوجو مجموعة "بريكس" تكشف عن طلب قدمته إليها دول عدة
عربي ودولي
"بريكس" تكشف عن طلب قدمته إليها دول عدة
اليوم 19:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©