محمد بن زايد يهنئ شعب الإمارات والمسلمين بمناسبة العام الهجري الجديد

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم، شعب الإمارات والمسلمين في كل أنحاء العالم بمناسبة العام الهجري الجديد.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «أهنئ شعب الإمارات والمسلمين في كل أنحاء العالم بمناسبة العام الهجري الجديد، وأدعو الله تعالى في هذه المناسبة المباركة، أن يكون عام خير وسلام في بلادنا ومنطقتنا والعالم».