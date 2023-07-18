الرئيس التركي يصل البلاد

وصل فخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة إلى البلاد اليوم، في زيارة رسمية إلى الدولة تبدأ يوم غد الأربعاء .. ترافقه السيدة أمينة أردوغان حرم فخامة الرئيس التركي.

وكان في استقبال فخامته والوفد المرافق - لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي - سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.

كما كان في الاستقبال .. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار، وسعادة سعيد ثاني حارب الظاهري سفير الدولة لدى الجمهورية التركية وعدد من كبار المسؤولين .