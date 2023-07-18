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الإمارات

راشد المعلا: 5 ملايين درهم للكلية البريطانية التطبيقية

راشد المعلا خلال زيارة الكلية (وام)
19 يوليو 2023 01:59

أم القيوين (وام)

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وجَّه سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، بمكرمة تقدر بـ 5 ملايين درهم، للكلية البريطانية التطبيقية بأم القيوين التي تعد من أكبر مؤسسات التعليم العالي لرفد سوق العمل بكفاءات وسواعد وطنية احترافية في مختلف التخصصات، لاسيما القطاع الصناعي الذي يشكل أحد مرتكزات مسيرة التطوير والتنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الخمسين عاماً القادمة. وتجسد مكرمة سموه أبهى صور الدعم اللامحدود للقيادة الرشيدة للتعليم الذي يستحوذ على حيز كبير ضمن أولويات وتوجهات دولة الإمارات، إذ تأتي المكرمة لتطوير المزيد من المختبرات الجديدة، ومراكز الابتكار والتطوير لتدريب وتأهيل وتنمية قدرات طلبة الكلية، وتعزيز إمكانياتهم في المجال التطبيقي والعملي والمهني.
جاء ذلك خلال زيارة سمو ولي عهد أم القيوين للحرم الجامعي للكلية البريطانية التطبيقية في أم القيوين، صباح أمس، بحضور الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية بأم القيوين، والدكتور محمد يوسف بني ياس، مستشار التعليم العالي، مدير المركز الوطني للمؤهلات، مدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم، وحميد راشد الشامسي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، وسيف حميد سالم، مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين، ومديري الدوائر المحلية والاتحادية في الإمارة، وعدد من كبار الشخصيات. 

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