المرر يحضر احتفال السفارة المصرية بذكرى ثورة 23 يوليو

أبوظبي (وام)

حضر معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، حفل الاستقبال الذي أقامه شريف محمود عيسى، سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة، مساء أمس، بمناسبة الذكرى الـ 71 لثورة 23 يوليو. كما حضر الحفل الذي أقيم في فندق الإنتركونتيننتال بأبوظبي، عدد من كبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة، وأبناء الجالية المصرية المقيمة بالدولة.

وأكد السفير شريف عيسى، في كلمة له بهذه المناسبة، عمق ومتانة العلاقات التي تربط جمهورية مصر العربية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والقائمة على مبادئ الأخوة والتي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. وأشار إلى أن مصر والإمارات تجمعهما علاقات استثنائية تستند إلى المحبة والألفة التي تجمع الشعبين الشقيقين والتي سجلت تطوراً كبيراً خلال الفترة الماضية بفضل القيادة الحكيمة لفخامة عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.