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5 أطنان رطب يستقبلها «مهرجان ليوا» خلال يومين

زوار في مهرجان ليوا للرطب (وام)
19 يوليو 2023 01:59

أبوظبي (الاتحاد) 
استقبل مهرجان ليوا للرطب بدورته الـ 19 نحو 5 أطنان من الرطب القادمة من مزارع الدولة ومن إنتاج هذا الموسم 2023، وذلك ضمن مسابقتي «مزاينة رطب الدباس» و«أكبر عذج»، خلال اليومين الأول والثاني، إذ تستمر مسابقات وفعاليات المهرجان لغاية 30 يوليو الجاري في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وبالتعاون مع نادي تراث الإمارات.

وسجلت مسابقة الدباس مشاركة أكثر من 100 مزارع، وقد خصص لها 25 جائزة بقيمة 446 ألف درهم، فيما سجلت مسابقة «أكبر عذج» مشاركة أكثر من 50 مزارعاً، وقد خصص لهذه المسابقة 15 جائزة بقيمة 234 ألف درهم.
وتتمثل الشروط العامة لمسابقة مزاينة الرطب في أن يقدّم المشارك رطباً من إنتاج مزرعته الخاصة لهذا العام (2023)، مع إبراز المستندات الخاصة بملكية الأرض الزراعية عند التسجيل، ويحق لكل فرد المشاركة والفوز في فئتين فقط، ومن لم يحالفه الحظ يحق له المشاركة في الفئات الأخرى، ويحق المشاركة في شوط واحد من شوطي النخبة، فيما يتم احتساب 70 في المائة من درجة تقييم الرطب في الموقع، و30 في المائة بعد كشف لجنة التحكيم على المزرعة والتأكد من التزامها بالمعايير.

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يتضمن المهرجان 11 مسابقة لمزاينات الرطب (الدباس، الخلاص، الفرض، الخنيزي، بومعان، الشيشي، أكبر عذج، مسابقتي الظفرة وليوا لنخبة الرطب، ومسابقتي فرض وخلاص العين)، و7 مسابقات للفواكه (الليمون المنوع والمحلي، والمانجو المنوع والمحلي، والتين الأحمر والأصفر، وسلة فواكه الدار)، و3 فئات ضمن مسابقة المزرعة النموذجية (المحاضر الغربية والمحاضر الشرقية ومدن الظفرة)، ومسابقة أجمل مخرافة، ومسابقة أجمل مجسم تراثي.

مهرجان ليوا
الإمارات
مهرجان ليوا للرطب
الرطب
مهرجان الرطب
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