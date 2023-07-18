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ولي عهد الفجيرة يستقبل نائب رئيس المالديف

ولي عهد الفجيرة يستقبل نائب رئيس المالديف (وام)
19 يوليو 2023 01:59

الفجيرة (وام)

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استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، معالي فيصل نسيم، نائب رئيس المالديف. ورحّب سموّه بالضيف، متمنياً له طيب الإقامة في زيارته للدولة.
جرى خلال اللقاء، الحديث حول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين على جميع الأصعدة.
وعبّر معالي فيصل نسيم، عن سعادته بلقاء سمو ولي عهد الفجيرة، مشيداً بالنهضة التنموية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات، وإمارة الفجيرة، في جميع المجالات.
حضر اللقاء؛ الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

ولي عهد الفجيرة
الإمارات
الفجيرة
المالديف
محمد بن حمد الشرقي
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