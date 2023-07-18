«تنفيذي الشارقة» يناقش خطط تطوير العمل البلدي

الشارقة (وام)

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.

وبحث المجلس خلال اجتماعه جملة من الموضوعات المتعلقة بسير العمل الحكومي في الإمارة، وتطوير مختلف القطاعات، بما يتماشى مع الخطط والاستراتيجيات التنموية التي تهدف إلى تحقيقها الشارقة.

وأصدر المجلس القرار رقم (18) لسنة 2023م، والذي يقضي بنقل شهاب أحمد الحمادي، مدير مدينة الشارقة للإعلام «هيئة منطقة حرة» إلى جامعة الشارقة.

وتماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية لتطوير العمل البلدي في الإمارة والارتقاء بخدماته كافة، ناقش المجلس خطط بلديات الإمارة لوضع توجيهات سموه موضع التنفيذ والاستفادة من أفضل الممارسات، ومتابعة احتياجات المجتمع كافة ضمن اختصاصات البلديات والوصول بخدماتها إلى رضا الأفراد وتعزيز الرخاء والطمأنينة.

واطلع المجلس على عرض حول التقسيمات الإدارية المعتمدة لمدن الشارقة وإعادة تنظيمها وفقاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، حيث تبدأ من المدينة تليها الضاحية ثم الحي وتنتهي بالمنطقة، وتضمن العرض التقسيمات المعتمدة سابقاً في مدينتي خورفكان وكلباء وخطط التقسيم الإداري لبقية المدن في الفترة المقبلة.

واطلع المجلس على تقرير مشروع نظام «أمان» المتعلق برصد وكشف حرائق المباني والتدخل السريع عند حدوثها، والذي يستهدف رفع مستوى التزام المنشآت بالنظام من خلال الصيانة الدورية لأنظمة السلامة، وتقليل زمن الاستجابة للحوادث لتفادي الخسائر في الأرواح والممتلكات وحمايتها، والتوعية بأهمية الاحتياطات الواجب توافرها، وتحقيق أعلى معدلات السلامة.

وتضمن التقرير المخرجات الرئيسة في ما يتعلق بالمنشآت المسجلة في النظام والحالات التي تعامل معها، والزيارات المتعلقة بالفحص والصيانة والتوعية، إلى جانب أهم التحديات وخطط التطوير والتحسين.