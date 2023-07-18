«البلديات والنقل» توقع خطاب نوايا بشأن إقامة علاقات توأمة بين أبوظبي وبكين

أبوظبي (وام)

وقّعت دائرة البلديات والنقل، خطاب نوايا بشأن إقامة علاقات توأمة بين مدينة أبوظبي، ومدينة بكين، عاصمة جمهورية الصين الشعبية الصديقة.

جاء ذلك خلال الزيارة الرسمية التي قام بها وفد دائرة البلديات والنقل برئاسة معالي محمد علي الشرفا، رئيس الدائرة، وعدد من مسؤولي الدائرة، والهادفة إلى تبادل الخبرات، والتعرف على أفضل الممارسات العالمية في مجال العمل البلدي، في إطار جهود الإمارة الرامية لبناء منظومة نقل عام مستدامة، كما هدفت إلى استعراض تجربة أبوظبي وجهودها في مجال المدن الذكية، وبحث سبل تعزيز التعاون والشراكة، والتعرف على خطط التطوير العمراني، وأحدث حلول النقل المستدام.

وقال معالي محمد علي الشرفا: «يمثل توقيع خطاب النوايا بشأن تطوير علاقات توأمة بين أبوظبي وبكين، خطوة مهمة لتعزيز التعاون بين المدينتين، حيث يهدف هذا الاتفاق لتبادل الخبرات والتعاون في المجالات المتعلقة بالتخطيط والتطوير الحضري والمدن الذكية والابتكار، وتسريع التقدم نحو التنمية المستدامة، والحد من الانبعاثات الكربونية».

وخلال الزيارة، التقى معالي رئيس دائرة البلديات والنقل مع «ين يونج» عمدة مدينة بكين، واطلع على خطة التطوير الحضري للمدينة لعام 2040، والتي تقدم تصوراً مستقبلياً لطبيعة النمو والتطور العمراني لمختلف مناطق المدينة خلال السنوات القادمة.