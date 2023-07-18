تكريم بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي

دبي (الاتحاد)

كرّمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، صباح أمس، بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي لسنة 1444هـ في فندق إنتركونتيننتال بمدينة الفيستفال، وبحضور ورعاية الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني، المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وبعض القيادات والمدراء التنفيذيين والمستشارين وموظفي الدائرة وموظفي دوائر حكومة دبي من أعضاء بعثة الحج الرسمية، وبعض الجهات الداعمة.

بدأ اللقاء التكريمي بتلاوة القرآن الكريم، ثم عرض فيديو يحكي رحلة وإنجازات بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي، قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية وفي مكة المكرمة وأرض المشاعر المقدسة.

واستهل الشيباني الحفل بكلمة مؤثرة عن الحج، معبراً فيها بأن المشاعر والأحاسيس تعجز عن وصف تلك الرحلة المباركة، واسترجع فيها ذكريات بعثة الحج منذ أن أمر بها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، فهي أيام معدودة ولكنها في الحسابات لها من الأثر على الجميع، ورحّب من خلالها بجميع أعضاء البعثة الرسمية سواء على المستويين المحلي والاتحادي ومكتب شؤون الحجاج بأبوظبي.

وأضاف الشيباني أنّ هذه الجهود السنوية التي تبذل من الجميع، هي تجسيد لروح التكامل بين الجهات المعنية، من أجل إحياء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، وقدّم الشكر إلى الجهات الداعمة التي أسهمت في إنجاح حج هذا الموسم. من جانبه، أوضح محمد سهيل المهيري، رئيس بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي، أن هذه الرحلة التي ضمت (80) حاجاً من موظفي وموظفات حكومة دبي، ولأول مرة، كانت رحلة مباركة ومميزة، ولحرصها على القيام بدورها على أكمل وجه، والحمد لله، مشيداً بالمتابعة الكبيرة والحرص المستدام للقيادة الرشيدة لحجاج بيت الله الحرام.