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«الشؤون الإسلامية» تحتفي بالعام الهجري الجديد

«الشؤون الإسلامية» تحتفي بالعام الهجري الجديد
19 يوليو 2023 01:58

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف فعالية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، وذلك في مسجد الشيخة فاطمة بنت مبارك في أبو ظبي، بحضور الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ومدير عام الهيئة والمسؤولين فيها وعدد من الأئمة. ورفعت الهيئة بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة -حفظه الله - ونوابه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو حكام الإمارات، وولي عهده الأمين وإلى شعب الإمارات والعالم أجمع، متمنية أن يكون عام رخاء وتطور وازدهار على دولة الإمارات والعالم أجمع.
تخلل الفعالية عدد من الفقرات المواكبة لهذه المناسبة، بدأت بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى ناصر عبدالله اليماحي كلمة الهيئة تحدث فيها عن الدروس المستفادة من هذه الهجرة المباركة، كذلك قدمت الواعظة الدكتورة نوف أحمد سعيد الشحي كلمة بعنوان «الهجرة النبوية: دروس في الاستدامة» وفقرة حوارية بعنوان «عِبرة من الهجرة» قدمها طلاب من مراكز تحفيظ القرآن الكريم، إضافة إلى كلمة عن الهجرة وطريق الوسطية ألقاها إمام الجامع خالد بريك.

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