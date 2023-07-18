«إسلامية الشارقة» تباشر توزيع التقويم الهجري لعام 1445هـ

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة منافذ توزيع الإصدار الجديد من التقويم الهجري للعام 1445 حسب مواقيت إمارة الشارقة وضواحيها، وذلك في فروع الدائرة، ومجالس الضواحي بالإمارة.

ويتضمن غلاف التقويم الهجري صورة مسجد الذيد الذي يقع على ميدان الذيد مقابل مبنى قناة الوسطى، وتم افتتاحه من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في شهر رمضان الماضي.

وروعي في تصميم التقويم تناسق الألوان مع الغلاف، حيث يحتوي على تواريخ العطلات الرسمية والمناسبات الدينية والوطنية، مقرونة مع أيام وشهور السنة الميلادية بمناسباتها المتعددة، كما تحتوي ورقة التقويم اليومي على الوصايا النبوية الشريفة، والتوجيهات الشرعية، وغيرها من الحكم والفوائد العلمية الموزعة على مدار العام.

وأشارت الدائرة إلى انتهائها من المرحلة الأولى، حيث تم توزيع التقويم على جميع مساجد ومصليات الإمارة، بينما تم تخصيص المرحلة الثانية للدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة والجمهور، ابتداءً من اليوم الأربعاء 19 يوليو الجاري.

وأعلنت الدائرة منافذ توزيع التقويم للأفراد الراغبين بالحصول عليه من خلال مراجعة مكاتب الدائرة أثناء الدوام الرسمي، في مدينة الشارقة (مكتب الدائرة بضاحية الرحمانية، ومكتب الدائرة بمنطقة القرائن 1، ومكتب الدائرة بمنطقة دسمان، ومسجد الملك فيصل بمنطقة السور)، وفي المنطقة الوسطى بمكتب الدائرة في مدينة الذيد، وفي المنطقة الشرقية بمكتب خورفكان، ومكتب كلباء، ومكتب دبا الحصن.

كما تتعاون الدائرة مع دائرة شؤون الضواحي والقرى في توزيع التقويم على الأهالي، من خلال مجالس الضواحي بالإمارة خلال الفترة الصباحية والمسائية.

وأشارت الدائرة إلى توفيرها نسخة إلكترونية من التقويم الهجري عبر تطبيقها الذكي، ومنصاتها الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، كما توفر الدائرة خاصية الحصول على التحديث اليومي لمواقيت الصلاة في إمارة الشارقة من خلال خدمة الواتساب عبر الرقم 0561888292.