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«خيرية الفجيرة»: 1000 جهاز آلي لدفع التبرعات

يوسف المرشودي وعبد الهادي محمد خلال التوقيع (وام)
19 يوليو 2023 01:58

الفجيرة (وام)

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وقعت جمعية الفجيرة الخيرية، اتفاقية تعاون مع شركة «إم بي إم إي» المطورة والمالكة لبرمجيات أجهزة الدفع الآلي، تتيح بموجبها الشركة للمتبرعين والمحسنين دفع صدقاتهم وزكواتهم لجمعية الفجيرة الخيرية عبر أجهزة الدفع الآلي التابعة لها.
ووقع المذكرة عن جمعية الفجيرة الخيرية، مديرها العام، يوسف المرشودي، وعن شركة «إم بي إم إي»، عبد الهادي محمد العضو المنتدب للشركة.
وأشار المرشودي إلى أن الجمعية تقدر لشركة «إم بي إم إي» والقائمين عليها سعيهم للمشاركة في جهودها الخيرية والإنسانية، بتوفير هذه الخدمات المتطورة، والتي تسهل على المتبرعين من أهل الخير والمحسنين التبرع لصالح الفئات المحتاجة.
ولفت إلى أن أجهزة الدفع الآلي الخاصة بالشركة ستكون مرتبطة إلكترونياً بالجمعية، وفقاً للأنظمة المعتمدة، ما يسمح بمتابعة الإيرادات المحصلة وإعداد التقارير اللازمة عنها.
من جهته قال عبد الهادي محمد: «من دواعي سرورنا أن نوقع هذه الاتفاقية مع الجمعية التي عرفت بالشفافية والتطلع الدائم لتحديث أدواتها ونظمها وإجراءاتها العملية»، موضحاً أن الشركة ستوفر بموجب الاتفاقية أكثر من 1000 جهاز لتقديم الخدمات الإلكترونية للجمعية، وخدمات التبرع عن طريق الأكشاك الإلكترونية، ونقاط التبرع عن طريق بوابات شبكة الإنترنت، والتبرع عن طريق تطبيقات الهواتف الذكية، إلى جانب خدمة عملاء ودعم فني «24/7»، والمساعدة الفنية لتسهيل عملية ربط نظم الجمعية مع أجهزة الدفع الآلي.

جمعية الفجيرة الخيرية
الإمارات
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