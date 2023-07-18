«بيت الخير» تنفق 69.5 مليون درهم خلال النصف الأول

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلن مدير عام جمعية بيت الخير، عابدين طاهر العوضي، نتائج النصف الأول من هذا العام، فبين أن حجم إنفاق الجمعية حتى نهاية يونيو بلغ 69.596.356 درهماً، استفادت منه 17.554 أسرة وحالة، منها 5.000 أسرة مواطنة من ذوي الدخل المحدود، تلقت دعما شهرياً وموسمياً بقيمة 21.285.006 دراهم.

ونوه بدور المحسنين والداعمين والشركاء، وفي مقدمتهم بنك دبي الإسلامي الشريك الاستراتيجي الذي يساهم سنوياً بدعم ورعاية الأسر المتعففة بمبلغ 20 مليون درهم، توزع شهرياً كمساعدات نقدية للأسر بشكل شهري، ومساعدات طارئة لمن يمر منها بأزمة أو عجز داهم.

وأكد أن الدعم الشهري للأسر المواطنة الأقل دخلاً والمسجلة في الجمعية مستمر بشكل منتظم، حيث قدمت لها 7.142.500 درهم مساعدات نقدية بشكل شهري، بالإضافة إلى 4.107.756 درهماً قدمت دعماً لأسر الأيتام، كما وزعت دعماً غذائياً للأسر بقيمة 9.708.500 درهم، وأسعدت الأسر والفئات المحتاجة بقيمة 11.193.614 درهماً، من خلال المشاريع الرمضانية ومشروعي الأضاحي والعيدية.

وأشار إلى أن الجمعية ركزت خلال الأشهر الماضية على الدعم الإنساني والمجتمعي للأسر، فقدمت 33.563.904 دراهم كمساعدات طارئة للأسر والحالات التي تعاني من ظروف إنسانية ضاغطة، ودعمت المرضى من خلال مشروع علاج بقيمة 1.670.004 دراهم، وسددت ذمم مالية عن الغارمين بقيمة 1.095.135 درهماً.

وقال عابدين العوضي إن الجمعية أنفقت على الطلبة المحتاجين خلال العام الدراسي 2022 – 2023 مبلغ 7.476.564 درهم، توزعت بين مبلغ 5.117.115 درهم لتسديد الرسوم المدرسية، و1.793.861 درهم لتسديد الرسوم الجامعية و565.588 درهم أنفقت لتوفير مستلزمات دراسية وأجهزة إلكترونية وقرطاسية لأبناء الأسر المواطنة والمتعففة الأقل دخلاً.