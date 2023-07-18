ترميم جمجمتين في جراحة نادرة بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعاد جراحو مدينة برجيل الطبية في أبوظبي السعادة إلى قلوب أسرة رزقت قبل عام بتوأم مصاب بتشوهات نادرة في الجمجمة، تعوق نمو الدماغ بشكل طبيعي، وأجروا جراحة معقدة استمرت 6 ساعات للتوأم الذي جرى تشخيص إصابته بعد 4 أشهر من الولادة ضمن حالات «تعظم الدروز الباكر»، وهو خلل جيني يسبب تشوهات في شكل الجمجمة، ونجح الفريق في إعادة تشكيل عظام جمجمتي التوأم بشكل طبيعي.

وبعد دراسة الحالتين، قرر الفريق الطبي إجراء جراحيتين منفصلتين لإعادة تشكيل الجمجمة والجبهة، وإعطاء المساحة المناسبة لنمو الدماغ. وأوضح الدكتور عصام الجمل، استشاري جراحة المخ والأعصاب الذي أجرى العملية، أن «تعظم الدروز الباكر» خلل تندمج بسببه عظام الجمجمة بسرعة كبيرة جداً، ما يعوق نمو الدماغ، وتحدث هذه الحالة في حوالي 1 من كل 2500 مولود.

وأعرب والدا الطفلين، المقيمان في أبوظبي منذ 10 سنوات، عن سعادتهما الغامرة بنجاح الجراحة، وعبرا عن امتنانهما للفريق الطبي.