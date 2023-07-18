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«الأرصاد»: الحرارة والرطوبة ضمن المعدلات المتوقعة كل عام

«الأرصاد»: الحرارة والرطوبة ضمن المعدلات المتوقعة كل عام
19 يوليو 2023 01:59

مريم بوخطامين (أبوظبي) 

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أكد الدكتور أحمد حبيب أخصائي أرصاد جوية في المركز الوطني للأرصاد الجوية بالدولة، أن درجات الحرارة والرطوبة التي تشهدها مناطق الدولة سواء الداخلية والساحلية والجبلية، في معدلها الطبيعي والمتوقع كل عام، حتى لو طرأت عليه زيادة أو انخفاض طفيف.
وبين الدكتور حبيب أن الأيام العشرة القادمة ستكون حارة والرطوبة مرتفعة خاصة في فترة الظهيرة، مبيناً أن درجات الحرارة ستكون في المناطق الداخلية فيها ما بين (44-49) درجة مئوية، وستكون في المناطق الساحلية ما بين (40-45) درجة مئوية، وفي المناطق الجبلية تكون درجات الحرارة فيها فترة النهار بين (30-36)، موضحاً أن درجات الحرارة تنخفض فترة آخر الليل وفي الصباح الباكر لتصل ما بين (27-36) درجة مئوية.
وأشار أخصائي الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تشهد المناطق الساحلية والداخلية ما بين امارة أبوظي والعين، وأبوظبي ودبي تشكل بعض الضباب والغبار الخفيف، منوهاً أن البحر بشكل عام سيكون خلال خمسة أيام القادمة من خفيف إلى متوسط يضطرب أحياناً في بحر عمان وذلك في يوم الجمعة وصباح السبت.
وسجل المركز الوطني للأرصاد الجوية خلال اليومين الماضيين ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة وصلت أقصاها 50.1% في منطقة بدع دعفس في (الظفرة)، كما سجلت أمس الأول حرس حدود الجزيرة درجة حرارة بلغت 48.5%، ناهيك أن إحدى مناطق الدولة سجلت أقل درجة حرارة صباح أمس الأول في براكة (منطقة الظفرة) الساعة 06:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات، كانت 24.8 درجة مئوية ناهيك عن تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية.
وتوقع المركز أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئي بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً، ورطباً ليلاً وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وسيكون يوم الخميس صحواً إلى غائم جزئي بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة.

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