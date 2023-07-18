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شهاب الحمادي نائباً لمدير جامعة الشارقة

شهاب الحمادي نائباً لمدير جامعة الشارقة
19 يوليو 2023 01:58

الشارقة (وام)

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أصدر سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، بصفته رئيساً لجامعة الشارقة، قراراً يقضي بتعيين شهاب أحمد الحمادي، نائباً لمدير جامعة الشارقة للشؤون المالية والإدارية.
ويأتي القرار ضمن سياسة التوطين والتوظيف في جامعة الشارقة التي اعتمدها سموه، والتي تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتواكب سياسة الموارد البشرية لإمارة الشارقة.
ويسهم شهاب الحمادي، وبالاستفادة من خبراته في تطوير العمل الإداري والمالي في جامعة الشارقة ومتابعة خططها في سياسة التوطين والتوظيف، ودعم بيئة العمل الإداري والأكاديمي، بما يوفر بيئة مميزة ومحفزة للعمل والارتقاء بمستوى الجامعة.

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