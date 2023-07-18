الأربعاء 19 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«كهرباء الشارقة» تبحث تطوير الخدمات الرقمية

خلال اللقاء (من المصدر)
19 يوليو 2023 01:58

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الجودو» يتسلم برنامج «ماستر المجر»
المستشفى الميداني الإماراتي في أمدجراس التشادية يستقبل 1220 حالة طبية منذ افتتاحه

بحثت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مع دائرة الحكومة الإلكترونية في الشارقة سبل التعاون المشترك ووضع خطط مستقبلية لتطوير البنية التحتية للخدمات الرقمية، بما يسهم في تحقيق الجودة والتميز وسرعة الإنجاز في الخدمات التي تقدمها الهيئة، إلى جانب تبادل الخبرات والبيانات وتعزيز الربط الإلكتروني مع الدوائر والمؤسسات.
جاء ذلك، استقبال عبدالله عبدالرحمن الشامسي مدير عام هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة بمقر الهيئة الرئيسي، الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية في الشارقة، ونور علي النومان مدير دائرة الحكومة الإلكترونية في الشارقة.
حضر اللقاء، من هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة ماجد حريمل الشامسي مدير الإدارة العامة للدعم المؤسسي، والمهندسة فاطمة علي أصغر مدير إدارة تقنية المعلومات والاتصال.
وأكد عبدالله عبدالرحمن الشامسي أن الهيئة تعمل في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على تحقيق التكامل مع مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية لتطوير خدماتها الرقمية وتقديم أفضل الخدمات لكافة فئات المجتمع.
وأشاد بالجهود التي تقدمها دائرة الحكومة الإلكترونية بالشارقة، من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية، وتوفير أفضل الممارسات والخدمات الإلكترونية المواكبة للتطور التقني والتكنولوجي، بما يسهم في ترسيخ النهضة ودعم مسيرة التنمية الشاملة في الإمارة.
وأكد حرص الهيئة على التنسيق والتعاون مع دائرة الحكومة الإلكترونية، ودعم أية مبادرة تسهم في إنجاح التواصل المؤسسي بين الجهات الحكومية وتلبي المتطلبات التقنية والتكنولوجية، وترسخ سبل التنسيق والعمل المشترك وتبادل الخبرات والتجارب لإيجاد بيئة تفاعلية تدعم منظومة العمل الرقمي وتحقق شراكات استراتيجية فاعلة.

الإمارات
هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
الشارقة
دائرة الحكومة الإلكترونية
الخدمات الرقمية
آخر الأخبار
وزارة المالية
الاقتصادي
"المالية" تطلق "مشورة رقمية عامة" بشأن ضريبة الشركات في المناطق الحرة
اليوم 12:26
شعار وزارة الموارد البشرية والتوطين
الإمارات
"الموارد البشرية والتوطين" تكشف عن ارتكاب 441 منشأة مخالفات لقرارات التوطين
اليوم 12:19
منتخب «القوى البارالمبية» يعود بإنجاز «عالمية» باريس
الرياضي
منتخب «القوى البارالمبية» يعود بإنجاز «عالمية» باريس
اليوم 12:00
«الفرسان» يكسب فوجدوفاتس بـ «ثنائية السامبا»
الرياضي
«الفرسان» يكسب فوجدوفاتس بـ «ثنائية السامبا»
اليوم 12:00
شركة الوحدة تناقش إعادة «العنابي» إلى منصات التتويج
الرياضي
شركة الوحدة تناقش إعادة «العنابي» إلى منصات التتويج
اليوم 11:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©