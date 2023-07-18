«كهرباء الشارقة» تبحث تطوير الخدمات الرقمية

الشارقة (الاتحاد)

بحثت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مع دائرة الحكومة الإلكترونية في الشارقة سبل التعاون المشترك ووضع خطط مستقبلية لتطوير البنية التحتية للخدمات الرقمية، بما يسهم في تحقيق الجودة والتميز وسرعة الإنجاز في الخدمات التي تقدمها الهيئة، إلى جانب تبادل الخبرات والبيانات وتعزيز الربط الإلكتروني مع الدوائر والمؤسسات.

جاء ذلك، استقبال عبدالله عبدالرحمن الشامسي مدير عام هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة بمقر الهيئة الرئيسي، الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية في الشارقة، ونور علي النومان مدير دائرة الحكومة الإلكترونية في الشارقة.

حضر اللقاء، من هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة ماجد حريمل الشامسي مدير الإدارة العامة للدعم المؤسسي، والمهندسة فاطمة علي أصغر مدير إدارة تقنية المعلومات والاتصال.

وأكد عبدالله عبدالرحمن الشامسي أن الهيئة تعمل في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على تحقيق التكامل مع مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية لتطوير خدماتها الرقمية وتقديم أفضل الخدمات لكافة فئات المجتمع.

وأشاد بالجهود التي تقدمها دائرة الحكومة الإلكترونية بالشارقة، من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية، وتوفير أفضل الممارسات والخدمات الإلكترونية المواكبة للتطور التقني والتكنولوجي، بما يسهم في ترسيخ النهضة ودعم مسيرة التنمية الشاملة في الإمارة.

وأكد حرص الهيئة على التنسيق والتعاون مع دائرة الحكومة الإلكترونية، ودعم أية مبادرة تسهم في إنجاح التواصل المؤسسي بين الجهات الحكومية وتلبي المتطلبات التقنية والتكنولوجية، وترسخ سبل التنسيق والعمل المشترك وتبادل الخبرات والتجارب لإيجاد بيئة تفاعلية تدعم منظومة العمل الرقمي وتحقق شراكات استراتيجية فاعلة.