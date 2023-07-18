«زايد العليا» تدشن مصنعاً للأجبان في الباهية

أبوظبي (الاتحاد)

دشنت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مصنع إنتاج الأجبان ومشتقاتها في مركز إنتاج أصحاب الهمم التابع للمؤسسة بمنطقة الباهية في أبوظبي، في خطوة نوعية جديدة تؤسس من خلالها المؤسسة كياناً اقتصادياً متميزاً، بمشاركة خمسة كوادر مواطنة شابة من طلاب معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني من تخصصات مختلفة، ومدرب من الكادر التعليمي المنتسبين للمعهد، قاموا بإنشاء معدات المصنع الذي يعمل به خمس من صاحبات الهمة منتسبات المؤسسة، وتحقيق وتبني شعار «صنع في الإمارات»، وذلك بهدف تلبية متطلبات الإنتاج اليومي لمنتجات الألبان المختلفة، وتخزين حليب الماعز لإنتاجه في مرحلة لاحقة، وتسهيل عمليات الإنتاج باستخدام البرمجة المتقدِّمة.

وأعرب عبد الله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، عن بالغ سعادته بتدشين، وإنشاء المصنع ككيان اقتصادي يسهم في تمكين أصحاب الهمم بإلحاق خمس طالبات من صاحبات الهمة للعمل بالمصنع، إضافة إلى ترجمة رؤية القيادة الرشيدة، لاستقطاب الكوادر الإماراتية الشابة وتوفير الفرص الداعمة لهم لتنفيذ المشروع ليكونوا مثالاً مشرفاً للمواطن الإماراتي، وقال: «نفخر بأن يكون مشروعنا يتبنى شعار (صنع في الإمارات)، وأن نتمكن من الوصول لهذا المستوى من تطور العمل وتحقيق حلم إنشاء المصنع، وبما يقدمه منتسبونا ليكونوا جزءاً من التنمية الاقتصادية للإمارة ومشاركين في نهضة بلادنا الإمارات».

وأكد أن الثقة في منتجات أصحاب الهمم منتسبي المؤسسة، وتزايد الطلب والثقة المكتسبة وجودة تلك المنتجات، تمثل الحافز للمضي قدماً نحو إطلاق مبادرات وتنفيذ مشروعات هادفة لتمكين تلك الفئات ودعم وتنمية قدراتهم لجعلهم أشخاصاً منتجين في المجتمع، ولهم دور أساسي في التنمية، مشيداً في هذا الإطار بالشراكات الاستراتيجية للمؤسسة مع عدد من المؤسسات الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص بقطاعاته المختلفة التي ساعدت على إنجاز وتدشين المصنع، وهي هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، وشركة فريش اند تيبل ومن خلال القطاع السياحي بإمارة أبوظبي: فندق إرث أبوظبي، وفندق هليتون، وفندق قصر الإمارات.

شهادة المطابقة

ذكر الحميدان، أن مصنع الأجبان حصل على شهادة المطابقة لمنتجاته من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ويُسهم في دعم مزارع أصحاب الهمم من خلال تغطية متطلبات الإنتاج اليومي لمنتجات الألبان بالمصنع من تلك المزارع، وهو ما يدعم منصة مزارع همم لتشجيع المواطنين على العمل الحر وإصدار رخصة أبوظبي للمزارع من خلال التسجيل في منصة مزارع همم لتوريد الألبان للمؤسسة، كما أشاد بما قدمته الكوادر الشابة المواطنة، طلاب معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، المشاركون في المشروع، من تصنيع وتنفيذ أكثر من عشرة أجهزة متنوعة قاموا بتصنيعها وتركيبها بالكامل تستخدم في تصنيع منتجات الأجبان، الأمر الذي على أثره ارتفع حجم الإنتاج اليوم بطاقته القصوى من واحد طن إلى أربعة أطنان على حسب كميات الحليب ونوعية المنتج.

دعم منظومة الأمن الغذائي

قال سعيد البحري العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية: «نبارك لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تدشين مصنع الأجبان الذي يتولى إدارته أصحاب الهمم من أبناء المؤسسة الذين أثبتوا قدرتهم على توظيف مهاراتهم وإمكاناتهم المتميزة في مختلف المجالات».

وأكد أن دعم جهود أصحاب الهمم يأتي انسجاماً مع رؤية الهيئة في ضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية المحلية، وتعزيز ثقة المستهلكين في هذه المنتجات، موضحاً أن توفير الأجبان المحلية عالية الجودة يسهم في تقليل الاعتماد على واردات الأجبان ودعم منظومة الأمن الغذائي في هذا القطاع الحيوي. كما يسهم المصنع في تعزيز الاقتصاد الوطني والاستفادة من الطاقات الكامنة لأصحاب الهمم وتوفير فرص عمل لهم، بما يساعد على دمجهم بصورة فاعلة في المجتمع.

وأضاف العامري: «نفخر بدعم وتشجيع الصناعات الوطنية والمنتجات المحلية، وحرصنا على تقديم الدعم اللازم لهذا المشروع من خلال تأهيل وتدريب العاملين في المصنع على متطلبات السلامة الغذائية، وعمل الزيارات الدورية للمصنع من قبل الفنيين المختصين في الهيئة بهدف التحقق من تطبيق متطلبات السلامة الغذائية، بالإضافة إلى جمع العينات الغذائية للتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات المعتمدة».

دمج

يقول اتول شوبرا، المؤسس، رئيس المجلس التنفيذي لشركة «فريش آند تيبل»: «إن دعم الشركة الثابت لتعزيز دمج أصحاب الهمم وتسليط الضوء على موهبتهم في صناعة جبن الماعز المحلي ليس مجرد عمل تجاري، إنه احتفال بالروح الإنسانية، واحتضان للتنوع، وتعهد ببناء مجتمع أكثر رحمة. حيث نقوم بسد الفراغ بين مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وصناعة (هوريكا) والمطاعم الراقية».

حضر حفل تدشين المصنع، سعيد البحري العامري، المدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومريم حارب السويدي، المدير العام بالإنابة لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وعبد الرحمن الحمادي، مدير عام معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، وعبد الله غريب القمزي، مدير عام مركز الإحصاء، وعدد من كبار المسؤولين في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وشركة «فريش آند تيبل»، وفنادق هيلتون.