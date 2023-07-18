شرطة أبوظبي تشارك في ملتقى «جودة حياة الأسرة»

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت القيادة العامة لشرطة أبوظبي في فعاليات ملتقى «جودة حياة الأسرة» الذي نظمته مؤسسة التنمية الأسرية في مركز المؤسسة - مركز منطقة «ربدان» بأبوظبي.

حضر فعاليات الملتقى، حمود عبدالله الجنيبي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وناعمة عبدالرحمن المنصوري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وميرة السويدي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، والعقيد سهيل محمد الخييلي، نائب مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة في شرطة أبوظبي، والمقدم كعب سعيد الكعبي، رئيس قسم الشراكات الرئيسية بمركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي في شرطة أبوظبي.

وشهدت الفعالية تفاعلاً كبيراً من الجمهور مع المعزوفات الموسيقية التراثية التي قدمتها فرقة موسيقى شرطة أبوظبي التابعة لإدارة المراسم والعلاقات العامة، إلى جانب ورشة توعوية عقدتها مديرية المرور والدوريات حول تعزيز السلوكيات المرورية الإيجابية، وضرورة انتباه السائقين أثناء قيادة المركبات، والتعاون مع عناصر دوريات المرور في تعزيز انسيابية الحركة المرورية، لتجنب وقوع الحوادث.

وحققت المديرية أمنية الطفل سعيد القبيسي وأسعدته بالقيام بجولة في دورية الشرطة، وإطلاعه على دورية الطفل والصعود بداخلها والتعرف على ما تضمه من أجهزة ومعدات وشاشات، ودورها في تثقيف الأطفال وتعريفهم بالقواعد المرورية عند الصعود والنزول من الحافلات المدرسية وربط حزام الأمان، وغيرها من إرشادات مرورية تعزز سلامتهم، وخصوصاً عند عبور المشاة مع مرافق عند الذهاب والعودة من المدارس.

واشتملت المشاركة على إقامة مرسم حر للأطفال وتوزيع كتيبات تثقيفية على الأسر والأطفال ودفاتر تلوين، إلى جانب عرض أفلام توعية مرورية رقمية وتوزيع الهدايا على الأسر وأطفالهم والفائزين بالمسابقات.

وأشادت المديرية بجهود مؤسسة التنمية الأسرية في تعزيز جودة الحياة، مؤكدة حرص شرطة أبوظبي على تحقيق أولوياتها الساعية إلى إسعاد المجتمع وتعزيز الثقافة المرورية، وحثت على أهمية التعاون في الحد من مسببات وقوع الحوادث المرورية والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وشارك قسم الشراكات الرئيسية بمركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي في الملتقى، من منطلق أولوياتها الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير شراكات فاعلة، من خلال وجودها في مختلف المحافل والمناسبات المجتمعية والتواصل الفعال مع مؤسسات المجتمع، مؤكداً أهمية الملتقى في تعزيز جودة الحياة والرفاهية للأسرة والمجتمع.