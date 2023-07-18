حصة بو حميد: توفير الرعاية والدعم للنساء والأطفال

دبي (الاتحاد)

استقبلت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بدبي، معالي حصة بنت عيسى بو حميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، وذلك في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين المؤسسة والهيئة في تحقيق الرعاية الكاملة للنساء والأطفال في إمارة دبي.

وكان في استقبال معاليها، أحمد درويش، رئيس مجلس الإدارة، وشيخة سعيد المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، وعدد من الكوادر الإدارية والوظيفية، حيث ثمنوا هذه الزيارة، واستعرضوا أمام معاليها أبرز الخدمات التي توفرها المؤسسة من خلال عرض تقديمي مستفيض، سلط من خلاله الضوء على العديد من الخدمات النوعية التي تستند إلى أفضل المعايير والممارسات العالمية.

وأعربت معالي حصة بو حميد عن سعادتها بالزيارة، وقالت: «فخورة جداً بمؤسساتنا الوطنية التي تصبّ كامل حرصها في رعاية أطفالنا ونساء مجتمعنا على أكمل وجهٍ ممكن، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بدبي هي مثالٌ حيّ على هذه المؤسسات الرائدة التي تبذل جهوداً جبّارة في توفير الرعاية والدعم الأمثل لهم، وتعزيز مكانتهم وأهميتهم في مجتمعنا، من خلال خدماتها وبرامجها ومبادراتها التي تستحق أن يتم تسليط الضوء عليها». وأكد أحمد درويش، رئيس مجلس الإدارة، أن زيارة معاليها تعكس اهتمامها وحرصها المستدام على الاطلاع على آخر المستجدات والتطورات التي تتعلق بحماية حقوق المرأة والطفل، فضلاً عن كونها مؤشراً إيجابياً على التزام القيادة الإماراتية بترسيخ مكانة المرأة والأطفال وتعزيز دورهم في المجتمع، حيث تعزز هذه الزيارة من آفاق التعاون المستمر بين المؤسسة والهيئة لتحقيق الرؤية المشتركة في توفير بيئة آمنة ومحفزة للنساء والأطفال في دبي. واصطحبت شيخة المنصوري معاليها في جولة تضمنت العديد من مرافق المؤسسة، واشتملت على زيارة لفلل الأطفال، كما اطلّعت على برامج التوعية والتثقيف ومبنى الرعاية والتأهيل، متضمنة غرفة العلاج باللعب، وغرفة العلاج الجماعي، وغرفة الاسترخاء، ومركز الاتصال.

خلال الزيارة، تفقدت معاليها مرافق المؤسسة والتقت بفريق العمل، حيث تم عرض التطورات الأخيرة والمبادرات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز رعاية النساء والأطفال، وتوفير بيئة آمنة ومحفزة لهم، كما استمعت إلى شرح مفصل حول البرامج النوعية وبرامج التوعية والتثقيف التي تصممها المؤسسة للارتقاء بمنظومة الخدمات التي تقدمها للنساء والأطفال.

وفي إطار الحوار البناء، تبادلت مدير عام هيئة تنمية المجتمع، ورئيس مجلس الإدارة، ومدير عام المؤسسة بالإنابة، وجهات النظر والأفكار حول تعزيز حقوق المرأة والطفل، وتوفير الدعم اللازم لهم في مختلف المجالات، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والدعم الاجتماعي، ورفع الوعي المجتمعي.