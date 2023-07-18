تفاهم بين «نداء» و«وطني الإمارات»

دبي (الاتحاد)

وقعت مؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء»، المزود الحصري لشبكات الاتصالات الآمنة والمعتمد لدى حكومة دبي، مذكرة تفاهم مع مؤسسة وطني الإمارات بهدف تطوير سبل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز الهوية الوطنية وخدمة المجتمع والانتماء الوطني. ووقع مذكرة التفاهم عن مؤسسة «نداء» منصور بوعصيبة، المدير التنفيذي للمؤسسة، وعن مؤسسة وطني الإمارات ضرار بالهول الفلاسي، المدير التنفيذي، بحضور عدد من المسؤولين لدى الجانبين.

وتهدف مذكرة التفاهم، إلى تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين والعمل على تحقيق الأهداف المشتركة، خاصةً فيما يتعلق بنشر ثقافة الابتكار والعمل الإبداعي ودعمها.

وأكد ضرار بالهول الفلاسي على أهمية هذه الشراكة، نظراً لدورها في ترسيخ العمل المؤسسي، وتحقيق التكامل في نشر الثقافة المجتمعية، وتعزيز الثقافة الوطنية وخدمة المجتمع.