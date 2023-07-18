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«المعارف» تقدم خدمات التدريب في الرياض

«المعارف» تقدم خدمات التدريب في الرياض
19 يوليو 2023 01:58

أبوظبي (وام)
افتتحت مجموعة المعارف، الشركة الإقليمية التابعة لـ«نما للتعليم» الإماراتية المتخصصة في مجالات التدريب والتطوير والاستشارات الاستراتيجية للمؤسسات والأفراد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مكتبها الإقليمي في الرياض بالمملكة العربية السعودية. يأتي افتتاح مكتب الرياض بهدف تمكين المجموعة من مواصلة تزويد الأعمال والأفراد في المملكة بالخدمات الاستشارية والتدريبية والتعليمية في العديد من القطاعات، بما في ذلك القطاع الحكومي، والطاقة والموارد الطبيعية، والرعاية الصحية، والفضاء.
وينضم مكتب مجموعة المعارف في الرياض إلى ثلاثة مكاتب للمجموعة في كل من أبوظبي، ودبي، العين. وتتطلع المجموعة من خلال افتتاح مكتبها في الرياض الذي يضم نخبة من الخبراء، إلى تقديم الحلول والخدمات الاستشارية والتدريبية للمؤسسات والأفراد في المملكة بحسب احتياجاتهم الخاصة، حيث تقوم المجموعة بدراسة متطلبات وتطلعات الأعمال قبل أن تطور البرامج الاستشارية والتدريبية التي تتناسب مع احتياجاتها، وتوفيرها للإدارات العليا والموظفين، بهدف تمكين الأعمال من تحقيق أهدافها ومواكبة التحديثات التي تشهد وتيرة تغيير متسارعة في شتى المجالات.

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وقال الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة مجموعة المعارف: «تواصل مجموعة المعارف تعزيز دورها القيادي والرائد في مجالات التدريب والتطوير والاستشارات الاستراتيجية على مستوى المنطقة، عبر ترسيخ مكانتها الإقليمية والدخول إلى الأسواق الواعدة، لا سيما المملكة العربية السعودية، بما يعزز وصول شركائنا سواءً المؤسسات أو الأفراد إلى الخدمات الاستشارية والتدريبية والتعليمية التي توفرها». وأضاف: «جاء اختيارنا لمدينة الرياض لتكون الوجهة الأمثل لافتتاح مكتبنا الإقليمي إيماناً منا بمكانة المملكة العربية السعودية كواحدة من بين أهم القوى الاستثمارية العالمية وتطلعاتها الطموحة لبناء مستقبل متنوع ومستدام، عبر تمكين الكفاءات الوطنية فيها وإعدادها لتوظيف طاقاتها في شتى المجالات الحيوية، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وما يندرج تحتها من برامج وخطط استراتيجية واعدة لمستقبل المملكة».
من جهته، قال الدكتور أحمد بدر، الرئيس التنفيذي لـ مجموعة المعارف: «نعتز اليوم بأن نساهم في مسيرة المملكة لتحقيق هذه الأهداف ومواصلة العمل جنباً إلى جنب مع شركائنا الحاليين والمحتملين لتقديم الحلول الاستشارية والتدريبية المبتكرة والمصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم لإحداث التحول المنشود في أعمالهم والارتقاء بمستويات الأداء وتعزيز المعارف والخبرات بين أعضاء فرقهم».

مجموعة المعارف
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