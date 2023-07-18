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«الابتكار التكنولوجي» يسهم في توحيد معايير التشفير

«الابتكار التكنولوجي» يسهم في توحيد معايير التشفير
19 يوليو 2023 01:58

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن معهد الابتكار التكنولوجي، مركز الأبحاث العلمية الرائد عالمياً وذراع الأبحاث التطبيقية لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتقدمة في أبوظبي، أمس، عن مشاركة مركز بحوث علم التشفير التابع له في دعوة قدمها المعهد الوطني الأميركي للمعايير والتكنولوجيا (NIST) لوضع مخططات التوقيع الرقمي ما بعد الكم (DSS) الإضافية. وقد ساهم مركز بحوث علم التشفير من خلال تقديم مجموعة من العروض التقديمية والمقترحات القيمة، وهو ما يعد جزءاً من مجهوداته المستمرة والرامية إلى تعزيز وتسريع عجلة تطور التواقيع الرقمية في مجال التشفير ما بعد الكمي.
وبهدف تقديم أفضل العروض، تعاون معهد الابتكار التكنولوجي مع مجموعة من أفضل الجامعات العالمية الشريكة، الرائدة في أميركا الشمالية وآسيا وأوروبا. حيث تم التركيز على تطوير مجموعة من أنظمة إدارة السلامة والصحة بناءً على مشاكل رياضية صعبة ومتعمقة في هذا المجال. 
وفي معرض حديثها عن مشاركة معهد الابتكار التكنولوجي في هذه المبادرة المرموقة، قالت الدكتورة نجوى الأعرج، كبير الباحثين في مركز بحوث علم التشفير: «تأتي هذه المشاركة تماشياً مع مهمتنا الرامية إلى اكتشاف حلول مبتكرة لتعزيز مستقبل المجتمعات الرقمية، ونحن ومن خلال مساهمتنا في العديد من التواقيع الرقمية للمعهد الوطني الأميركي للمعايير والتكنولوجيا، فإننا نؤكد على التزامنا المستمر في تطوير التشفير ما بعد الكمي. وتمكننا مثل هذه المجهودات والمبادرات من تحقيق هدفنا الأسمى المتمثل في مواجهة التحديات الأمنية والدفع بحدود أبحاث التشفير بشكل مستمر. كما تعد شراكاتنا الاستراتيجية مع الجامعات المرموقة على مستوى العالم دليلاً ملموساً على روحنا التعاونية.

معهد الابتكار التكنولوجي
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أبوظبي
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