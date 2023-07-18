«التطوير الحكومي والمستقبل» و«تريندز» يبحثان آفاق التعاون

أبوظبي (الاتحاد)

استقبلت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزير دولة للتطوير الحكومي والمستقبل في مكتبها بدبي، وفداً من مركز تريندز للبحوث والاستشارات، برئاسة الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي للمركز، وعضوية عدد من رؤساء القطاعات والباحثين، واستعرضت معه أهمية، ودور البحث العلمي في استشراف المستقبل والتنمية البشرية والاستدامة بصورها كافة. وأطلع وفد «تريندز» معاليها، على طبيعة عمل المركز وجهوده البحثية واهتمامه بالشباب، خاصة الباحثين، وتأهيلهم بما يتماشى مع استراتيجية دولة الإمارات ورؤيتها لأبناء الوطن القادرين على مواجهة التحديات واستشراف المستقبل، بل والمشاركة في صنعه. وقال الدكتور محمد العلي إن مركز تريندز، برؤيته البحثية العالمية، يسعى لتعزيز قدرات الشباب والأخذ بأيديهم نحو مستقبل مشرق يكونون قادرين فيه على المشاركة في خدمة المجتمع، ومواكبة كل جديد في البحث العلمي، الذي يشكل جوهر المعرفة وطريقها، مضيفاً أن «تريندز»، كمؤسسة بحثية مستقلة، يفخر بأن نسبة عالية جداً من موظفيه من الباحثين المواطنين، الذين يعملون برؤية عالمية ويتطلعون إلى خدمة المجتمع، ونشر المعرفة المدعومة بالبحث العلمي عبر شراكات دولية مع أكبر مراكز البحث الدولية، معرباً عن تطلعه للتعاون مع مكتب التطوير الحكومي والمستقبل.

واتفق الجانبان على استمرار التواصل، بما يعزز فرص التعاون والتأكيد على أهمية البحث العلمي في مواكبة الأحداث وقراءتها برؤية عالمية مستنيرة.