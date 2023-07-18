مياه الشرب في عجمان مطابقة للسلامة الغذائية

عجمان (الاتحاد)

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان عن تحقيق 97.58% لعينات مياه الشرب المعبأة المطابقة لقوانين السلامة الغذائية خلال النصف الأول من العام الحالي 2023، وذلك في إطار حرص الدائرة على ضمان صحة وسلامة المجتمع.

وقال المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بالدائرة، إن البلدية تسعى لرفع مستوى التزام مصانع مياه الشرب المعبأة بالإمارة بالقوانين واللوائح الصحية، وضمان تطبيق أنظمة سلامة الغذاء المعتمدة، بالإضافة إلى إلزام الشركات بعلامة الجودة الإماراتية لجميع العلامات التجارية للمياه المعبأة بعجمان.

وأضاف الحوسني أن الكفاءات المؤهلة العاملة بالدائرة تقوم بعمل المسوحات الدورية على المياه المعبأة من مصانع وشركات المياه المعبأة والأسواق، لضمان مطابقتها للمواصفات واللوائح المعتمدة، باستخدام أحدث أجهزة الفحص المخبري وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأشار إلى أن الدائرة شهدت تحسن ملحوظاً في مؤشر سلامة مياه الشرب المعبأة خلال النصف الأول من عام 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من العامين الماضيين، حيث سجل عام 2021 نسبة 95.41%، فيما حقق عام 2022 ما نسبته 96.2%، مشيراً إلى حرص بلدية عجمان على رفع النسبة وضمان الوصول لأفضل النتائج.