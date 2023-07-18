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«الصحة»: مؤازرة الجهود الدولية لتقييم تأثر الصحة بتغير المناخ

«الصحة»: مؤازرة الجهود الدولية لتقييم تأثر الصحة بتغير المناخ
19 يوليو 2023 01:58

دبي (الاتحاد)

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نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ورشة عمل تدريبية بهدف قياس وتقييم قابلية تأثر الصحة بتغير المناخ، وتعزيز الوعي وتطوير القدرات في مجال تقييم ومواجهة تحديات التغير المناخي وتأثيره على الصحة، وذلك في إطار الجهود الرائدة التي تبذلها الوزارة لتعزيز النظم الصحية المستدامة وتحديث الإطار الوطني لمواجهة التغير المناخي وتأثيره على الصحة العامة في الإمارات، وتم تنظيم الورشة بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، وعدد من الجهات الحكومية المعنية في الدولة.
وناقشت الورشة التي عُقدت في دبي، آليات وسبل تقييم مخاطر آثار تلوث الهواء على الصحة، وتخللها تنفيذ عدد من التمارين الجماعية للتدريب على قياس وتقييم قابلية تأثر الصحة بتغير المناخ. وأكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة، في كلمة له خلال افتتاح أعمال الورشة، حرص دولة الإمارات على المساهمة الفاعلة في مؤازرة الجهود الدولية في مجال تقييم قابلية تأثر الصحة بتغير المناخ، وتقييم الاستجابة القائمة وخيارات التكيف في قطاع الصحة، وإنجاز خطة تكيف وطنية للصحة.

وزارة الصحة ووقاية المجتمع
الإمارات
تغير المناخ
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