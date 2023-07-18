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انطلاق المرحلة الثانية من حملة «كلى سليمة» في الشارقة

جانب من فعاليات الحملة (من المصدر)
19 يوليو 2023 01:57

الشارقة (الاتحاد)

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أطلقت جمعية أصدقاء مرضى الكلى، التابعة لإدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، فعاليات المرحلة الثانية من حملة (كلى سليمة ومعافاة)، أحد مشاريع الخطة التشغيلية الخاصة بالجمعية ذات الصلة بأهدافها الاستراتيجية، والتي تستهدف الأطفال واليافعين، للتوعية بأهمية الحفاظ على كلى سليمة من أجل الوقاية من أمراض الكلى، من خلال توعيتهم بأبرز الممارسات السلوكية المرتبطة بصحة وسلامة الكلى، بأسلوب مبتكر ومشوق يتضمن تجارب علمية وورش تعليمية يقدمها مختصون في مجال التغذية والصحة العامة. 
 وقالت منى الحواي، رئيسة جمعية أصدقاء مرضى الكلى، إن جمعية أصدقاء مرضى الكلى، تحمل على عاتقها العمل على تعزيز الوعي الصحي في إمارة الشارقة، ودعم مرضى الكلى بالتحديد، لذا تحرص على إطلاق هذه البرامج التي تخدم بدورها مرضى الكلى، وتساهم برفع مستوى الوعي لديهم، وذلك انسجاماً مع توجيهات ورؤى قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة.
وأشارت الحواي، إلى أن الجمعية تحرص من خلال هذه الحملة التي تمثل منصة للتوعية بأمراض الكلى ودعم مرضى الكلى وتحقيق التمكين الصحي لهم للحصول على كلى سليمة ومعافاة، كما تهتم بإطلاق الفعاليات وتنظيم الأنشطة والبرامج المبتكرة، وتعمل ضمن خطتها المستقبلية لتوسعة النطاق الجغرافي للفئات المستفيدة من البرنامج خلال مراحله المقبلة لتشمل الإمارات الأخرى، بتعاون وشراكة مع جهات ومراكز ذات صلة بالأطفال واليافعين، بهدف رفع الوعي الصحي والغذائي للوقاية من أمراض الكلى.

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