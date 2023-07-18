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حملة للتأكد من الالتزام بالاشتراطات في مراكز التجميل والحلاقة بأبوظبي

خلال الحملة (من المصدر)
19 يوليو 2023 01:58

أبوظبي (الاتحاد)

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دعت بلدية مدينة أبوظبي جميع العاملين في مراكز التجميل وصالونات الحلاقة الرجالية والنسائية، وصالونات الحلاقة المخصصة للأطفال، إلى أهمية التقيد بجميع الاشتراطات والمعايير الصحية التي من شأنها حماية صحة وسلامة مرتادي هذه المنشآت الخدمية، والعمل على اتباع أفضل الممارسات التي تضمن توفير خدمات بمعايير صحية سليمة. جاء ذلك خلال الحملة التوعوية والتفتيشية التي نفذها مركز بلدية المدينة، وشملت جميع المناطق ضمن اختصاصاته في أبوظبي بهدف التأكد من التزام مراكز التجميل، وصالونات الحلاقة بالمتطلبات الأساسية المتعلقة بصحة وسلامة المجتمع. واستهدفت الحملة التفتيش على مراكز التجميل والصالونات، والتعرف على مدى التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية، والتأكد من عدم استخدام المواد غير المرخصة، والتي يمكن أن تتسبب بأضرار صحية لرواد مراكز التجميل والصالونات.
وحرصت الحملة على فحص مواد ومستحضرات التجميل التي ليس لديها بطاقة تعريفية أو منتهية الصلاحية، بهدف وقاية أفراد المجتمع، ومراقبة الأدوات والمواد المستخدمة، كما اشتملت الحملة على التدقيق على العاملات والعاملين في هذه المراكز، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، والحث على ارتداء الزي الموحد المخصص للعاملات، والتأكيد على ضرورة تحقيق مستوى مرتفع بشأن نظافة الصالونات، ومراكز التجميل والنوادي، والحد من تقديم الخدمة بشكل غير صحي في أثناء أوقات ازدحام الزبائن.
وأسفرت الحملة كذلك عن مصادرة المواد التجميلية المنتهية، والغير المعروفة، والتي لا تتطابق مع المعايير المعمول بها في أبوظبي. وشددت البلدية على أصحاب الصالونات ومراكز التجميل ضرورة توفير النظافة المستمرة، والتنظيف الدوري لهذه المنشآت، وجميع الأدوات المستخدمة، وتطبيق الشروط الصحية. وأكدت البلدية مواصلتها تنفيذ الحملات التوعوية والتفتيشية على صالونات الحلاقة، ومراكز التجميل والنوادي الصحية، وصالونات الحلاقة الخاصة بالأطفال لتعزيز الوعي لدى العاملين في هذه المرافق، وتعريفهم بضرورة تطبيق الإرشادات والقوانين، بما يحافظ على سلامتهم وسلامة أفراد المجتمع.

أبوظبي
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