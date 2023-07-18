66178 متطوعاً في «كلنا شرطة» تعزيزاً للأمن والأمان

أبوظبي (الاتحاد)

بلغ إجمالي عدد المتطوعين من المواطنين والمقيمين المسجلين ضمن منظومة «كلنا شرطة» في القيادة العامة لشرطة أبوظبي 66,178 عضواً، وذلك حتى النصف الأول من العام الحالي، وحققت مبادرة «كلنا شرطة» منذ إطلاقها 5 أهداف رئيسة شملت تعميق الشعور بالأمن والأمان في التجمعات والأحياء السكنية وكافة أرجاء إمارة أبوظبي، وتحقيق سعادة مجتمع أبوظبي من خلال الأمن المستدام، وتحفيز الإبداع والابتكار من كافة شرائح المجتمع، إضافة إلى مشاركة كافة شرائح المجتمع في الحفاظ على الأمن والسعادة، وتحفيز المجتمع ليأخذ دوره كسد منيع في الدفاع عن مكتسبات الأمن والأمان.

وثمنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي دعم القيادة الرشيدة لمسيرة الأمن والأمان، بتسخير الإمكانات كافة لتعزيز الأداء الشرطي وفق أفضل الممارسات العالمية، حفاظاً على منجزاتها في مسيرة التطوير والتحديث والارتقاء بمستوى العمل الشرطي، ضمن جهود تكاملية لنشر الأمن والأمان والطمأنينة في المجتمع.

وأوضح العميد الدكتور حمود سعيد العفاري، مدير إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي، أن منظومة «كلنا شرطة» تحظى بدعم القيادات الشرطية لما لها من دور فعال في الحفاظ على الأمن وتعزيز روح المسؤولية المشتركة بين أفراد المجتمع، مشيداً بالتفاعل الكبير من مختلف الجاليات مع أهدافها في ترسيخ قيم العمل التطوعي، والتعايش السلمي بين مختلف فئات المجتمع، ومؤكداً حرص أعضاء المنظومة على تحمل مسؤولياتهم تجاه أمن مجتمعهم وإدراكهم التام بأنهم المساند الأساسي لرجل الأمن في الميدان، من أجل مجتمع أكثر أمناً واستقراراً.

وذكر أن انضمام أعداد كبيرة من أفراد المجتمع لـ «كلنا شرطة» يعكس نجاح المنظومة في تحقيق تطلعاتها من خلال التركيز على دور المجتمع في الأمن كمسؤولية مشتركة ومرتكزاً للتنمية المستدامة، التي تجسد توجيهات القيادة الرشيدة في تكامل الجهود المجتمعية والشرطية لتعزيز مبدأ سيادة القانون، والحفاظ على مكتسبات الأمن والاستقرار.

وأثنى على إسهامات أعضاء كلنا شرطة المتمثلة في خدمة المجتمع ودورهم الفاعل في دعم المنظومة الأمنية، وتعزيز ثقة الجمهور بالخدمات التي تقدمها شرطة أبوظبي، مشيداً بالدور الذي تقوم به منظومة كلنا شرطة في تجسيد استراتيجية القيادة العامة لشرطة أبوظبي، تماشياً مع التوجهات الحكومية، من أجل ضمان استمرارية تقديم أفضل الخدمات الشرطية، بما يعزز جودة حياة المجتمع بشكل مستدام.

وأضاف أن «كلنا شرطة» تعمل على تعميق الوعي الأمني لدى المشاركين فيها دعماً للجهود الرامية للوقاية من الجريمة، كأولوية أساسية من أولويات شرطة أبوظبي، وتأكيد قيم التعايش السلمي والتسامح بين أفراد المجتمع، وتحقيق مزيد من الارتقاء بالأداء الأمني وجودة الخدمات لتبقى أبوظبي واحة للأمن والأمان والمدينة الأكثر أماناً على مستوى العالم.

41929 ساعة تطوعية ميدانية لتأمين وخدمة الجمهور في المراكز التجارية والفعاليات

انعكست الإنجازات التي حققتها منظومة كلنا شرطة خلال النصف الأول من العام الحالي إيجابياً للارتقاء بمنظومة العمل الشرطي والأمني، وتقديم أفضل الخدمات بكفاءة وفاعلية وضمان تحقيق الشمولية والاستدامة في تمكين المجتمع، تعزيزاً لمسيرة الأمن والأمان.

حيث تم تنفيذ 3 ورش عصف ذهني «المشاورات المجتمعية» للتعرف على التحديات والمقترحات لمنظومة كلنا شرطة، وإرسال 11 رسالة تحفيزية استفاد منها 198041 عضواً، كما بلغ عدد الفرص التطوعية 233 فرصة شارك بها 4089 متطوعاً، حيث نفذوا نحو (41929) ساعة ميدانية تطوعية لتأمين وخدمة الجمهور في المراكز التجارية والفعاليات والأنشطة المختلفة في إمارة أبوظبي خلال النصف الأول من العام الحالي.

وبلغ عدد التقارير التي تم رصدها أكثر من 4 آلاف تقرير مروري واجتماعي وأمني، وقامت كلنا شرطة بتكريم 102 عضو متميز، دعماً وتشجيعاً لإنجازاتهم وتميزهم، لخلق بيئة تطوعية مشجعة ومحفزة للعمل التطوعي لتحقيق المزيد من الإنجازات والمشاركات في المنافسات المحلية والإقليمية والعالمية لتعزيز السمعة المؤسسية، من خلال حصولها على اعتماد معهد الابتكار العالمي في يونيو من العام الحالي، وذلك لدورها في تعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن والسلامة.

تحفيز الجمهور على العمل التطوعي لخدمة وإسعاد المجتمع

أكد الرائد راشد سعيد الأشخري، رئيس قسم كلنا شرطة، حرص القيادة الشرطية على دعم ومساندة منظومة كلنا شرطة، لافتاً إلى اهتمامها وسعيها بتحفيز الجمهور على العمل التطوعي الهادف لخدمة وإسعاد المجتمع، ومن منطلق إيمانها بأهمية التطوع كقيمة إنسانية وخدمية، حيث تركز ضمن أولوياتها على الارتقاء بمجتمع إمارة أبوظبي ليصبح شريكاً أساسياً في الحفاظ على أمن وأمان الإمارة.

وأشار إلى أن متطوعي «كلنا شرطة» عملوا بتفانٍ واجتهاد في مختلف الفعاليات التي شاركوا بها من خلال تقديم خدمات الدعم والإسناد والتواجد الأمني لخدمة أفراد المجتمع، إلى جانب تنظيم وتسهيل حركة الدخول وخروج الجمهور من مواقع الفعاليات بسهولة ودعم الجهات المشاركة، وغيرها.

10568 من الأعضاء الجدد استفادوا من 40 ورشة تدريبية

أوضح رئيس قسم كلنا شرطة، أن عدد المستفيدين من المتدربين المواطنين والمقيمين في إمارة أبوظبي بلغ (10568) من خلال (40) ورشة تدريبية تأسيسية وتخصصية لتأهيل الأعضاء الجدد في «كلنا شرطة»، تؤهلهم على العمل بروح الفريق الواحد لمساعدة رجال الشرطة في تنفيذ مهامهم وواجباتهم، مشيراً إلى أن أعضاء كلنا شرطة يتحلون بإحساسهم العالي بالمسؤولية والواجب، والمبادرة إلى تقديم العون والمساعدة للأجهزة الأمنية والتي تعزز من عامل سرعة الاستجابة لمواجهة الحالات الطارئة.

وأكد حرص إدارة الشرطة المجتمعية على رفع كفاءة أعضاء «كلنا شرطة» من خلال التدريبات وتنمية المهارات في مختلف المجالات الشرطية وزيادة الحس الأمني، ضمن خططها التطويرية في تكريس معايير الريادة والجودة الشاملة بمجالات العمل الشرطي.

وأشار إلى أن الورش التدريبية تضمنت دورات تأسيسية ودورات تخصصية تركز على عدة محاور، منها زيادة الحس الأمني لدى الأعضاء الجدد وتعريفهم بالمجالات الشرطية المجتمعية، وتقنية المعلومات وآلية البلاغات وكيفية التسجيل في الأعمال التطوعية، إلى جانب دورة الإسعافات الأولية ودورة إعداد التقارير وإدارة الفرص التطوعية والابتكار في المجال الشرطي، وذلك بالتنسيق مع الجهات الشرطية التخصصية

وشهدت منظومة كلنا شرطة إقبالاً كبيراً من مختلف فئات المجتمع والجاليات المقيمة، ونجحت في تحقيق التفاعل الإيجابي في تحقيق أهدافها، وأسهمت بدور كبير في تعزيز وعي وإدراك المشاركين بأهمية العمل لحماية أمن المجتمع ووقايته من الجريمة بكافة أشكالها المختلفة للمساهمة في تحسين جودة الحياة.

وتفتح المنظومة الباب أمام جميع أفراد مجتمع إمارة أبوظبي من مختلف الجنسيات، ممن يجدون في أنفسهم الكفاءة والمقدرة للانضمام إلى عضويتها، والإسهام في الحفاظ على أمن وأمان مجتمعاتهم المحلية وأحيائهم السكنية، وبالتالي الحفاظ على مكتسبات الإمارة.