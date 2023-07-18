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رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء باكستان

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء باكستان
18 يوليو 2023 21:21

 تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم اتصالاً هاتفياً من دولة شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة. وبحث سموه ودولة شهباز شريف .. العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المشتركة.

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وأعرب دولة شهباز شريف - خلال الاتصال - عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للدعم الذي قدمته دولة الإمارات إلى باكستان لتعزيز اقتصادها واستدامة تنميته .. مثمناً مواقف الدولة الثابتة والداعمة لباكستان وشعبها في مختلف الظروف وعلى مدى عقود .. معرباً عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين. من جانبه أعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن تمنياته لباكستان وشعبها الصديق دوام الاستقرار والازدهار وتحقيق ما يتطلع إليه من تنمية وازدهار .. مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون البناء مع باكستان بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المصدر: وام
الإمارات
محمد بن زايد
باكستان
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