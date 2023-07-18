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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
18 يوليو 2023 20:29

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً.
كما توقع المركز - في نشرته اليومية - أن يكون الطقس رطبا ليلاً وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً تكون جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 - 25 تصل إلى 35 كم/س.
ولفت إلى أن الخليج العربي سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:42 والثاني عند الساعة 01:52 والجزر الأول عند الساعة 08:47 والثاني عند الساعة 19:44 .
ونوه إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:25 والثاني عند الساعة 22:14 والجزر الأول عند الساعة 17:16 والثاني عند الساعة 05:07 .

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