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بلدية دبي : إصدار أول رخصة بناء فيلا سكنية باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد

بلدية دبي : إصدار أول رخصة بناء فيلا سكنية باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد
18 يوليو 2023 19:03

أعلنت بلدية دبي إصدار أول رخصة بناء لفيلا سكنية خاصة باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في منطقة العوير 1 في إمارة دبي.
وستشكل أعمال بناء الفيلا سابقة من نوعها عالميا تتمثل بطباعة مجسمات وهياكل يصل ارتفاعها إلى 4 أمتار في جلسة واحدة وستستخدم في طباعة الفيلا خلطات خرسانية محلية الصنع بنسبة 100 بالمائة حيث من المتوقع إنجازها في شهر أكتوبر من العام الجاري.

وتعزز هذه الإجراءات من تطلعات إمارة دبي وتدعم مستهدفات استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد ورفع نسبة المباني المُنفذة والمطبوعة بشكلٍ ثلاثي الأبعاد في الإمارة لتحقيق نسبة لا تقل عن 25 بالمئه بحلول عام 2030.

وقالت المهندسة مريم عبيد المهيري المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي إن بلدية دبي منحت أول رخصة لإنشاء فيلا خاصة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في الإمارة والذي من شأنه أن يشجع الملاك والمطورين العقاريين والمستثمرين والمهندسين وشركات المقاولات على تبني واستخدام التقنية في أعمال البناء، كما تعمل البلدية على تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لتنظيم استخدام التقنية المبتكرة في أعمال البناء والتشييد في إمارة دبي تماشياً مع استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد والمرسوم رقم /24/ لسنة 2021 بشأن تنظيم استخدام تقنيّة الطباعة ثلاثيّة الأبعاد ضمن أعمال البناء في الإمارة والذي نستهدف من خلاله رفع نسبة المباني المُنفذة والمطبوعة بشكلٍ ثلاثي الأبعاد في الإمارة بصورة تدريجية لتحقيق نسبة لا تقل عن 25 بالمئه بحلول عام 2030.

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وتحقق أعمال البناء والتشييد باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد العديد من الفوائد الاقتصادية والبيئية تشمل خفض التكلفة وتقليل المُدّة المُستغرقة في تنفيذ أعمال البناء من خلال تقصير سلسلة الإمداد المتعلقة بأعمال البناء وسهولة تشييد الهياكل والمجسمات ذات الأشكال المُعقدة وإمكانية استخدام مواد أولية مستدامة ومواد معاد تدويرها في البناء فضلا عن المحافظة على البيئة عبر خفض نسبة المخلفات الناتجة عن أعمال البناء والتشييد.

كما تعد تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد أكثر سرعة ودقة في أعمال البناء من الطرق التقليدية وأكثر أمانا منها وذلك لكونها لا تحتاج إلى تواجد عدد كبير من العمال في الموقع. يذكر أن بلدية دبي أتاحت العام الماضي مجموعة أنشطة هندسية مختصة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد منها نشاط استشارات هندسة البناء بهذه التقنية ونشاط مقاولات البناء بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وصناعة الخرسانة المعدة لتقنية البناء باستخدام التقنية.

المصدر: وام
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