"الموارد البشرية والتوطين": توفير 356 محطة استراحة لعمال التوصيل في أنحاء الدولة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن توفير 356 محطة استراحة مؤمنة بالخدمات الأساسية لاستخدامها من سائقي دراجات توصيل الطلبات في كافة مناطق الدولة، لتجنبيهم ضربات الشمس والانهاك الحراري خلال تأديتهم لأعمالهم في أشهر الصيف والتي بدأ فيها حظر تأدية الاعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة، اعتباراً من 15 يونيو الماضي حتى 15 سبتمبر المقبل من الساعة 12:30 ظهرا وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر.

تأتي هذه المبادرة بعد تنسيق بين الوزارة والشركات المسؤولة عن عمال التوصيل وبدعم ومشاركة الجهات الحكومية المعنية حرصاً منا على سلامة عمال التوصيل في الصيف.