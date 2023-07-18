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شرطة أبوظبي تدعو للتقيد بتدابير السلامة والوقاية في المركبات

شرطة أبوظبي تدعو للتقيد بتدابير السلامة والوقاية في المركبات
18 يوليو 2023 12:50

دعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي ضمن حملتها التوعوية "صيف بأمان" إلى ضرورة الالتزام بتدابير السلامة والوقاية الضرورية بالمركبات تفادياً لحوادث الحرائق خصوصاً خلال فصل الصيف.
وأكد العميد خميس راشد الكعبي مدير إدارة الأدلة الجنائية على أهمية الانتباه إلى الصيانة الدورية وإجراء الوقاية للمركبات خاصة في فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة.
وحث على ضرورة عدم تعريض الأجهزة الكهربائية والمواد القابلة للاشتعال في المركبات لأشعة الشمس المباشرة (الولاعات، العطور الهواتف الشواحن النقالة، مدخن إلكتروني، مواد تعقيم ).
وأوضح الرائد الدكتور مهندس عادل نصيب الصقري رئيس قسم الحرائق بإدارة الأدلة الجنائية أن معظم حرائق المركبات ناتجة عن إهمال السائقين لإجراءات السلامة والوقاية مشيراً إلى أن المركبات تضم عناصر قابلة للاشتعال مثل الوقود السائل والزيوت والمكونات الداخلية كالبلاستيك والمطاط وغيرها.
ونوه بأهمية الوقاية من حوادث حرائق المركبات بإجراء الصيانة الدورية بإشراف فني مختص والاحتفاظ بمطفأة حريق وحقيبة إسعافات أولية للضرورة في المركبة بما يعزز الوقاية الضرورية للسائق ومستخدمي المركبة.

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