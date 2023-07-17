بلدية دبي تفتتح «بلووم ماركت» للخضار والفواكه

دبي (الاتحاد)

افتتح داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، أمس «بلووم ماركت» للخضار والفواكه» الذي يُعدُّ وجهةً متكاملةً لبيع وشراء المنتجات والمواد الغذائية في بيئةٍ مكيّفةٍ تُحافظ على جَودة وسلامة البضائع والمنتجات، وذلك على مساحة 66 ألف متر مربع في سوق دبي المركزي للخضار والفواكه. ويأتي ذلك تماشياً مع جهود البلدية في التخطيط المستمر لتعزيز جاذبية إمارة دبي عبر تنفيذ مشاريع حيوية متكاملة توفر أفضل المقومات التي تعزز من جَودة حياة سكانها.

وقال محمد فريدوني، مدير إدارة الأسواق في بلدية دبي: «يُمثل بلووم ماركت أحد مشاريع بلدية دبي الهادفة إلى توفير أماكن تسوّق مميزة في إمارة دبي، عبر تسهيل الحصول على المنتجات الطازجة مباشرةً من المصدر نفسه خصوصاً أنه سيتوفر في السوق فواكه موسمية مستوردة حصرياً وغير متواجدة في أسواق أخرى».

600 كشك

يتألف السوق من طابق لمواقف السيارات يتسع لأكثر من 400 موقف، ومساحات للمستثمرين تضم أكثر من 600 كشك ومنصة لعرض وبيع منتجات الخضار والفواكه المحلية والمستوردة يومياً، إضافةً إلى توفّر 3 مطاعم تقدم خدماتها للزوار.

كما يضم السوق أيضاً العديد من الخدمات اللوجستية التي تسهل عملية التسوق، مثل وجود عمال مساعدين مع عربات التسوق، وشحن البضائع إلى سيارات المتعاملين لعمليات الشراء الكبيرة، فضلاً عن خدمات تنظيف وصف السيارات داخل السوق منعاً للازدحام، ولتوفير تجربة تسوق سلسة ومريحة.



