وفد «البلديات والنقل» يبحث في سنغافورة تعزيز التعاون

أبوظبي (وام)

زار وفد من دائرة البلديات والنقل سنغافورة لعقد لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين الحكوميين والمعنيين في مجال التنمية الحضرية والنقل المستدام، للاطلاع على أحدث مجالات العمل البلدي وابتكارات النقل، وذلك في إطار الحرص المشترك على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الوثيق بين دولة الإمارات وسنغافورة. ترأس الوفد معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل، وعضويــة عبدالله المرزوقي مدير عام مركز النقل المتكامل، وحمد المطوع المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والبنية التحتية، وعدد من مسؤولي الدائرة. وخلال الزيارة، التقى معالي محمد علي الشرفا والوفد المرافق مع تان كيات هو، وزير دولة - وزارة التنمية الوطنية. كما التقى الوفد مسؤولين رفيعي المستوى في هيئة النقل البري، وهيئة الإنشاء والتعمير، وهيئة التنمية الحضرية، وجرت مناقشة سبل تعزيز التعاون والشراكة بين الطرفين. وأكد معالي محمد علي الشرفا أن الزيارة تمثل خطوة مهمة في جهود «الدائرة» للتعرف على أفضل الممارسات المتبعة في مجال التخطيط العمراني، والحلول المبتكرة التي يجري استخدامها لتوسيع شبكات النقل المستدام ضمن مخططات المدن الذكية.

كما مثلت الزيارة فرصة مثالية لتعزيز التعاون وعلاقات الشراكة بين الدائرة ومختلف الجهات في سنغافورة، ما يمهد الطريق لتنفيذ المبادرات المشتركة.

وأكد جمال السويدي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية سنغافورة، أن العلاقات الثنائية بين البلدين تشهد تطوراً ملحوظاً، حيث تشمل المجالات الاقتصادية والتجارية والتعليمية والتدريبية، والتكنولوجية، والطاقة.