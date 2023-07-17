«الراصد الأمين» لحماية الطفل في الشارقة

الشارقة (وام)

أطلقت دائرة الخدمات الاجتماعية في إمارة الشارقة خدمة «الراصد الأمين» بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الطبية والصحية، تعزيزاً لمبدأ الشراكات المجتمعية بين المؤسسات ونشر التوعية لفئات المجتمع المستهدفة من كوادر صحية ومراكز طبية والمشرفين على علاج ورعاية الأطفال، من خلال ورش يقدمها مركز حماية الطفل والأسرة التابع للدائرة.

و«الراصد» هي خدمة مقدمة من كل اختصاصي حماية حامل صفة «الضبطية القضائية» تخوله التدخل للحيلولة من دون الإساءة للطفل وحمايته والإبلاغ عن أي تصرف من شأنه أن يؤذي الطفل نفسياً وجسدياً وعاطفياً وصحياً، في أي مكان أو زمان، كما أن«الراصد» يمكن أن يكون طبيباً أو مدرساً أو مربياً يقوم بالتبليغ في حال تعرض الطفل لأي إساءة.

وقال خالد الكثيري خبير مساعد لخط النجدة في مركز حماية الطفل والأسرة، الخدمة: جرت العادة أن يتحرك الفريق المختص بالحماية في المركز باتجاه الضحية لإنقاذها بعد استلام بلاغات الإساءة على الرقم 800700، وارتأينا تطوير هذه الخدمة، باستحداث خدمة استباقية وتعنى (قبل وقوع الإساءة)، من خلال نشر التوعية اثناء تقديمها للمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية بإمارة الشارقة.