خبراء لـ «الاتحاد»: شراكة الإمارات واليابان تُسهم في تحقيق الأهداف العالمية

شعبان بلال (القاهرة)

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة الشراكة والتعاون مع دولة اليابان في إطار التزامهما المشترك بمعالجة التحديات المتعلقة بالعمل المناخي، خلال الفترة التي تسبق استضافة الدولة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين (COP28) في نوفمبر المقبل.

ويؤكد خبراء أن دبلوماسية المناخ بين الإمارات واليابان تدعم جهود مكافحة تداعيات تغير المناخ عالمياً، وتساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة إقليمياً وعالمياً، موضحين أن البلدين يمتلكان قدرات كبيرة تمكنهما من العمل المشترك على الكثير من الملفات المرتبطة بتغير المناخ.

ويشكل توافق المصالح والرغبة المتبادلة في اغتنام الفرص بين البلدين أحد محركات نمو شراكة طموحة تجاوزت مجالات الطاقة والتجارة التقليدية.

تسعى اليابان جاهدة نحو التحوّل الأخضر من أجل مستقبل طاقة آمن ومستدام، وبعد أن كانت ضحية لكوارث طبيعية عدّة في العقود الماضية، تقود اليابان الآن ثورة خضراء، لمكافحة التغيّر المناخي.

ومن بين أحد جوانب الاستراتيجية الخضراء، تخطط اليابان لتحويل السيارات الجديدة كافة التي تعمل بالبنزين إلى أخرى كهربائية بحلول منتصف عام 2030.

وتسعى الإمارات واليابان إلى تعزيز التعاون في شتى القطاعات، عبر تطوير أطر عمل قوية في أكثر القطاعات تقدماً في العالم، بما في ذلك الطاقة المتجددة.

يؤكد خبير المناخ وأستاذ الموارد المائية الدكتور أسامة سلام، أن الشراكة بين الإمارات واليابان في مجال العمل المناخي يمكن أن تسهم في تحقيق الأهداف العالمية المتفق عليها في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وتعزيز التنمية المستدامة، وحماية البيئة، وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مضيفاً أن استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين (COP28) في نوفمبر المقبل، ستوفر فرصة للبلدين لتعزيز تعاونهما في مجال العمل المناخي، ودفع الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي.

وأشار في تصريح لـ «الاتحاد»، إلى أن هناك التزاماً مشتركاً بين الإمارات واليابان بمعالجة التحديات المتعلقة بالعمل المناخي، موضحاً أنه تم التأكيد على هذا الالتزام في الاجتماعات المستمرة لوفود مشتركة من الجانبين خلال الأشهر القليلة الماضية، وقد تضمنت الاجتماعات تعميق العلاقات الاستراتيجية الشاملة، ومنها العمل معاً لتعزيز العمل المناخي وتحقيق أهداف اتفاقية باريس.

ولفت سلام إلى أن التعاون بين البلدين يشمل تبادل الخبرات والتقنيات المتعلقة بالتكيف مع التغير المناخي والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، ودعم تطوير واعتماد تقنيات جديدة ومستدامة في مجال الطاقة والزراعة والبنية التحتية وغيرها من القطاعات ذات الصلة، بالإضافة إلى التعاون في مجال البحث والتطوير في مجال تغير المناخ، وتبادل الخبرات في مجال التعليم والتدريب والتوعية في مجال تغير المناخ.

وتركز دولة الإمارات على تعزيز التعاون الثنائي في دبلوماسية المناخ لدفع التنمية الاقتصادية وتمكين النمو منخفض الانبعاثات وتعزيز أمن الطاقة.

ومن اليابان، قال المدير التنفيذي للمركز العربي الياباني للتدريب والتنمية المستدامة الدكتور حسين زناتي: إن العلاقات الثنائية بين الإمارات واليابان لها تاريخ يعود إلى عدة عقود، وتنوعت بين العلاقات الدبلوماسية وتعزيز الروابط الاقتصادية والتكنولوجية من خلال الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين.

وبين لـ «الاتحاد»، أن العلاقات الاقتصادية لعبت دوراً مهماً في تعزيز التعاون في مختلف المجالات، تواكباً مع المراحل التجهيزية لمؤتمر تغير المناخ 2023، ونتج عنها توافق رؤية البلدين التي طرحت في اتفاقية باريس للتغير المناخي، موضحاً أن دولة الإمارات تسعى إلى التنوع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تطوير قدراتها في مجال الطاقة المتجددة لتقليل الظواهر المضرة بالبيئة، بينما تسعى اليابان إلى تحقيق معدل إنمائي في الحد من الانبعاثات الكربونية.

ولفت زناتي إلى تعهد البلدين بتكريس جهود الشراكات الثنائية كأولوية في أجندة التنمية المستدامة المطروحة لمؤتمر المناخ، والتي تتبنى سياسات وتقنيات تقلل من الانبعاثات الضارة بالبيئة، كالتعاون في الطاقة المتجددة ونظم التحكم الذكية في الطاقة والصناعات، وتعزيز استخدام السيارات الكهربائية والهجينة، بالإضافة إلى المشروع الإنمائي الإماراتي في تخزين الكربون من المصانع ومحطات توليد الطاقة.

وتعتبر الإمارات من الدول النموذجية في تبني سياسات واستراتيجيات تهدف إلى تحقيق الحياد المناخي، ودعم المستهدفات العالمية في مكافحة التغير المناخي من خلال تنفيذ استراتيجيات وطنية قوية، وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا النظيفة، وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة تغير المناخ، والإسهام بإيجابية في قضية التغير المناخي.

وأكد خبراء أن دولة الإمارات تسعى للقيام بدور فاعل من خلال الشراكة مع دولة اليابان وغيرها، لتسريع خفض انبعاثات الكربون من الاقتصاد العالمي، مستفيدة من خبرتها العميقة في قطاعي الطاقة والهيدروجين، موضحين أن تحقيق أهداف المناخ والاستدامة يتطلب زيادة القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030 إلى جانب مضاعفة إنتاج الهيدروجين.

واليابان في طليعة مطوري الطاقة الهيدروجينية لسنوات عديدة، وهي تواصل ريادتها من خلال التقنيات والتطبيقات الجديدة المبتكرة، فيما تحرص دولة الإمارات على بناء، وتعزيز شراكاتها الحالية، واغتنام فرص النمو لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية تجاه صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050. وتهدف اليابان إلى تعزيز استهلاك الهيدروجين لنحو 3 ملايين طن بحلول 2030، ونحو 20 مليون طن بحلول 2050 في قطاعات، مثل توليد الكهرباء والنقل، من 200 طن في 2017.

نقلة نوعية

تركز دولة الإمارات، خلال رئاسة مؤتمر الأطراف COP28، على الاستجابة العالمية للتقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس بطريقة عملية وفعالة، وبما يحقق تقدماً جذرياً ونقلة نوعية في العمل المناخي، وذلك عن طريق السعي إلى إشراك الأطراف المعنية كافة لتقديم خطط عمل تحتوي الجميع، وتدفع نحو المضي قُدماً في الاتجاه الصحيح لتحقيق الأهداف المناخية.

وتعد التنمية المستدامة جزءاً لا يتجزأ من نهج دولة الإمارات، كونها أفضل طريقة لمواجهة تداعيات تغير المناخ وتحويل التحديات إلى فرص للنمو الاقتصادي والاجتماعي، عبر وضع الاستراتيجيات والسياسات المناسبة، ومد جسور التواصل والتعاون وبناء الشراكات للوصول إلى نتائج تحقق أعلى الطموحات.

من جهتها، تهدف اليابان إلى توسيع نطاق الطاقة المتجددة لتمثّل ما يتراوح بين 50% و60% من توليد الكهرباء في البلاد بحلول عام 2050، ارتفاعاً من 18% في السنة المالية المنتهية في مارس 2020.

وبموجب هذا الهدف، ستأتي البقية من المحطات التي تعتمد على الهيدروجين والأمونيا لتمثّل 10% من الكهرباء، بينما ستوفر الطاقة النووية إلى جانب محطات الطاقة الحرارية المزوّدة بتكنولوجيا إزالة الكربون، النسبة المتبقية من 30% إلى 40%، حسب وكالة «رويترز».

ولتعزيز الطاقة الخضراء، تخطط اليابان لتركيب ما يصل إلى 10 جيجاواط من طاقة الرياح البحرية بحلول عام 2030، وما يتراوح بين 30 و45 جيجاواط بحلول عام 2040.