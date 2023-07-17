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اختتام حملة التوعية بزكاة الأنعام

اختتام حملة التوعية بزكاة الأنعام
18 يوليو 2023 01:35

أبوظبي (الاتحاد)

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اختتم صندوق الزكاة حملته الإعلامية المتخصصة للتوعية بزكاة الأنعام، وذلك بالشراكة مع مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، ووزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية؛ بهدف توعية المجتمع بأحكام زكاة الأنعام من الإبل والبقر والغنم. وتضمنت الحملة إطلاق مجموعة من الفقرات الزكوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي للصندوق وشركاء الحملة، واحتوت الفقرات الزكوية على مواد تثقيفية مصورة مع نخبة من المختصين الشرعيين. وأوضح الدكتور عبد الرحمن سلمان الحمادي مدير إدارة موارد الزكاة والإعلام، أن الصندوق وجه حملته الإعلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وشملت: «تويتر»، و«إنستغرام»، و«فيس بوك»، و«سناب شات»، وتجاوز عدد الوصول للمحتوى والتفاعل معه عبر القنوات 395.000 تفاعل. وأضاف الحمادي، أن من نتائج تنفيذ الحملة فقد بلغ مستخدمي حاسبة زكاة الأنعام خلال أسبوعين قرابة 966 مستخدماً، وهو ما يشكل 25% من إجمالي عدد المستخدمين خلال العام البالغ عددهم 3724، وبزيادة لعدد المستخدمين بلغت 49.9% عن عام 2022، كما بلغ عدد دافعي الزكاة خلال الحملة 1852 مزكياً، وبدرجة رضا بلغت 100%، كما توضحه تقارير نبض المتعامل الخاصة بالخدمة.

صندوق الزكاة
وزارة التغير المناخي والبيئة
هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
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