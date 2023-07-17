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شرطة دبي و«الشؤون الإسلامية» تبحثان التعاون

خلال اللقاء (من المصدر)
18 يوليو 2023 01:35

دبي (الاتحاد)

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بحثت إدارة التوعية الأمنية التابعة للإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، مع إدارة مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، سبل تعزيز التعاون المُشترك في تنفيذ برامج حفظ القرآن الكريم وعلومه لموظفي شرطة دبي، ونزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية.
 ترأس وفد القيادة العامة لشرطة دبي الملازم أول أحمد خليفة المزروعي رئيس قسم الشؤون الإسلامية والتسامح في إدارة التوعية الأمنية، وكان في استقباله السيد حمد محمد الخزرجي مدير إدارة مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه وعدد من موظفي الدائرة.
وفي بداية اللقاء، رحب الخزرجي بوفد شرطة دبي، مؤكداً حرص دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري على التعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي في تنفيذ المشاريع والبرامج المشتركة.
وأكد الملازم أول أحمد خليفة المزروعي الحرص الدائم من القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز الشراكات مع كافة الدوائر الحكومية في مجال تنفيذ البرامج والمشاريع التي تعود بالنفع على الفرد والمجتمع، كالبرامج الدينية التي تعزيز القيم السامية، وتنشر الوعي بتعليم الدين الإسلامي الحنيف.
وناقش  الاجتماع عدداً من المواضيع، منها: استحداث حلقات تحفيظ القرآن الكريم وعلومه لموظفي الشرطة وذويهم، من الرجال والنساء، وإعداد برامج تطويرية مستمرة لموظفي مساجد شرطة دبي، وتفعيل حلقات تحفيظ القرآن الكريم وعلومه لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في حبس الجنح والمخالفات والأحداث.

دبي
شرطة دبي
الشؤون الإسلامية
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