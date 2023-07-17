«ناشئة الشارقة» تُطلق مختبر المهارات

الشارقة (وام)

أطلقت ناشئة الشارقة، أمس، «مختبر المهارات» للعام الثاني على التوالي في مركزي ناشئة واسط وناشئة خورفكان تحت شعار «حيث تلتقي المهارة بالمتعة» ضمن فعاليات «صيفك ويانا 2023»، ويشمل برامج مبتكرة تتسم بالشمولية عبر مراحلها المتنوعة التي تواكب رؤية المؤسسة، وتسهم في اكتشاف ورعاية الناشئة من أصحاب المواهب والمبدعين.

حضر افتتاح مختبر المهارات في مركز ناشئة واسط الدكتور عبدالرحمن الياسي مدير ناشئة الشارقة وأيمن عثمان الباروت أمين عام البرلمان العربي للطفل، وعدد من مديري مراكز ناشئة الشارقة وأعضاء البرلمان العربي للطفل في دورته الثالثة ومنتسبي ناشئة الشارقة.

ويسعى مختبر المهارات إلى تحقيق العديد من الأهداف، من أبرزها توفير بيئة مناسبة لتلبية اهتمامات الناشئة تسهم في تحقيق الاستثمار الأمثل لأوقات الفراغ، فضلاً عن اكتشاف ودعم مواهب الناشئة وتمكينهم وتوجيههم نحو التميز، إضافة إلى رفد الدولة بالعقول المتميزة وأصحاب المهارة في مختلف المجالات.

وصُممت أجندة مختبر المهارات لترتقي بقدرات أبناء إمارة الشارقة في مختلف العلوم، وتؤكد سعي مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين لتهيئة أفضل الظروف لرعاية، وتمكين كوادر شابة قادرة على المشاركة في تحقيق التنمية الشاملة للوطن في المجالات التي تركز على التكنولوجيا والفنون والتخصصات المهنية، حيث تتضمن 32 فعالية تتميز بالثراء والتنوع وتندرج تحت سبعة محاور، وهي مختبر الفنون التشكيلية واستديو الناشئة وقصة في زجاجة، إضافة إلى مختبر العلوم والتكنولوجيا والمختبر الفني والمهني ومختبر المسرح وفنون العرض ومختبر الفنون السينمائية.

المختبر الفني

يتعرف المشاركون في المختبر الفني والمهني على هندسة ميكانيكا السيارات والتوصيلات الكهربائية والماكيت المعماري ويشارك الناشئة في مختبر المسرح وفنون العرض بالعديد من الورش، التي ترتبط بأساسيات المسرح والأداء والتعبير المسرحي واللعب المسرحي إلى جانب التصميم الإبداعي في المسرح والإخراج المسرحي والقيادة. أما في مختبر الفنون السينمائية فيخوض المشاركون تجربة أساسيات العمل السينمائي وتعلم فنون التصوير والإضافة والصوت إضافة إلى اكتساب مهارات عمل المونتاج السينمائي.

وتُحلق الطائرات من دون طيار في سماء مختبر العلوم والتكنولوجيا والتي يتحكم المشاركون بها من داخل المختبر لممارسة رياضة سباق الطائرات.