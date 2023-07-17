100 عرض حيّ وفعالية بانتظار جمهور معرض أبوظبي للصيد والفروسية

أبوظبي (الاتحاد)

يترقب عُشّاق ومُحبّي الصيد والمغامرات واكتشاف الطبيعة سبتمبر القادم انطلاق معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في دورته العشرين لاكتشاف وتجربة ما سوف يُقدّمه المئات من العارضين المحليين والدوليين من أحدث الابتكارات والمُنتجات لأشهر العلامات التجارية العالمية، حيث يُعد معرض أبوظبي الدولي للصيد فرصة مميزة للجمهور من مختلف الفئات العمرية لاقتناء كل ما هو جديد في عالم الصيد والرماية والفروسية ورحلات التخييم والسفاري ورياضات الهواء الطلق، وبأسعار تُناسب الجميع.

وكذلك عيش لحظات مميزة والتمتع بمشاهدة الاستعراضات المباشرة للصقور والكلاب والخيول والإبل في إحدى أكثر القاعات جذباً للجمهور، وهي ساحة العروض الكبرى. بالإضافة إلى تجربة ممارسة أنشطة الرماية بالقوس والسهم والرماية الحية والافتراضية وغيرها الكثير من الأنشطة المميزة في أروقة الحدث.

ويُقام المعرض للمرّة الثالثة في تاريخه على مدى 7 أيّام متواصلة من 2 ولغاية 8 سبتمبر 2023، بما يعكس الإقبال الجماهيري المُتزايد، ويُلبّي توقعات عشّاقه في مختلف أنحاء العالم، ويستجيب لطموحات العارضين في القطاعات الـ11 التي تشهد سنوياً تحقيق مبيعات مباشرة قياسية على أرض الحدث.

ويتصدّر الحدث، الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، معارض الصيد على مستوى العالم من حيث تنوّع قطاعاته وعدد الزوار، ويلعب دوراً مهماً في استقطاب السياح من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص، إذ زاره منذ العام 2003 نحو مليوني زائر. كما شهدت دورته الأخيرة (أبوظبي 2022) إقبالاً قياسياً مما يزيد على 150 ألف زائر من 125 جنسية.

ويشهد تنظيم الدورة القادمة من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية حملة ترويجية وتسويقية دولية كبرى من خلال مكاتبه التمثيلية في عدد من الدول الأوروبية والآسيوية، وعبر وسائل الإعلام ومنصّات التواصل الاجتماعي.

وبهذه المناسبة، قال معالي ماجد علي المنصوري، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض، الأمين العام لنادي صقاري الإمارات، إنّ «أبوظبي، إحدى أكثر مُدن العالم أماناً، تحتضن من جديد الحدث الأضخم من نوعه، والذي يجمع المؤسسات الرسمية الرائدة في مجال الحفاظ على التراث الثقافي والموارد الطبيعية، جنباً إلى جنب مع كبرى الشركات والمُصنّعين والموزعين ومُقدّمي الخدمات ووكالات السفر ومُحترفي الصيد من القارات كافة». وذكر «تنتظر جمهور المعرض أنشطة تعليمية ومُسابقات مبتكرة وعروض تراثية ورياضية مباشرة تستقطب الجميع، وتُوفّر للعائلة المزيد من المرح وفرص التعلّم، وتُعزّز من جاذبية معرض أبوظبي كحدث جماهيري عائلي يهم ويناسب أفراد الأسرة والمجتمع كافة».

ويُتيح المعرض للزوار فرصة التعرّف على ثقافة دولة الإمارات وموروثها الأصيل من خلال الأنشطة المتنوعة والمبتكرة التي يُقدّمها لهم، والتي تعمل على رفع الوعي لديهم حول أهمية الحفاظ على البيئة والحياة البرية، إضافة إلى تشجيعهم على ممارسة الرياضات الأصيلة والصديقة للبيئة بنحوٍ مُستدام، وهو ما يتجلّى من خلال مُشاركة العديد من المؤسسات والجهات الإماراتية الرسمية والخاصة المعنية بصون التراث والبيئة.

مزاد للهجن ومسابقة في جمال السلوقي

تُقام في ساحة العروض هذا العام العديد من الفعاليات الشائقة، في مُقدّمتها مُسابقة جمال السلوقي العربي، ومزاد الهجن. كما تُقام عروض وأنشطة مميزة بمُشاركة عدّة جهات رسمية وخاصة، منها نادي تراث الإمارات، جمعية الإمارات للخيول العربية، اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، نادي ظبيان للفروسية، أكاديمية بوذيب، شرطة أبوظبي، مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، إسطبلات كابر، الفارسة الإماراتية آمنة الجسمي، مُشاركة فرسان من اليابان، وكلاود 9 للعناية بالحيوانات الأليفة. يُذكر أيضاً أنّ اللجنة العليا المنظمة لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، قد أطلقت مؤخراً باقة من المسابقات التراثية والفنية والثقافية عبر حسابات المعرض وموقعه الإلكتروني، تهدف لاستقطاب المُبدعين من مختلف الدول، وتسليط الضوء على إنجازاتهم.

ويُشار إلى أنّ المعرض رحّب في دورته الأخيرة بـ 127 مُتحدّثاً شاركوا في تقديم تقنياتهم ومهاراتهم وعرض رؤاهم وخبراتهم المهنية عبر 134 ورشة مُتخصصة.