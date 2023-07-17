ورشة «أنماط الشخصية» لأمهات الأيتام في الشارقة

الشارقة (وام)

نظمت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، ورشة تطبيقية ونقاشية بعنوان «أنماط الشخصية» قدمتها خلود الطنيجي، محاضرة ومستشارة طاقة إيجابية وتطوير مؤسسي، تطرقت فيها إلى الجوانب المتنوعة في أنماط الشخصية.

ويأتي تنظيم الورشة التي خصصت لأمهات الأيتام المنتسبات للمؤسسة، ضمن برنامج «رواء» الهادف إلى الاحتواء الصحيح لمربيات الأيتام، وتقديم الدعم النفسي لهن.

وتطرقت الورشة إلى إجراء اختبار أنماط الشخصية للأمهات المشاركات الذي سيترتب عليه مستقبلاً مزيد من الجلسات النفسية الفردية لكل أم، لتحقيق التمكين الأفضل لهن للانطلاق من قيادة الذات إلى قيادة الآخرين، والعمل على تطوير مهاراتهن وتدريبهن على الأساليب الصحيحة للتعامل مع الآخرين. وقالت مريم مال الله، رئيسة قسم الخدمة النفسية في المؤسسة: «يُعد الاهتمام بشخصيات منتسبينا عاملاً مهماً في السعي لتمكينهن نفسياً وتقديم الخدمات النفسية المناسبة لكل مستفيد».

من جانبها، قالت المدربة خلود الطنيجي: «تشرفت اليوم بالتواجد مع مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي في برنامج (رواء)، وتم تقديم أول ورشة عمل مع مجموعة من أمهات الأيتام، طبقنا خلالها مجموعة من الاختبارات في أنماط الشخصية لنكتشف نقاط القوة والطاقة الكامنة والمواهب التي تستطيع الأمهات استثمار طاقاتهن فيها بشكل إيجابي».