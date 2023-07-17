الثلاثاء 18 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

ورشة «أنماط الشخصية» لأمهات الأيتام في الشارقة

جانب من المشاركات في الورشة (وام)
18 يوليو 2023 01:35

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
«الميركاتو الصيفي» يترقب 20 صفقة أجنبية
«ناشئة الشارقة» تُطلق مختبر المهارات

 نظمت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، ورشة تطبيقية ونقاشية بعنوان «أنماط الشخصية» قدمتها خلود الطنيجي، محاضرة ومستشارة طاقة إيجابية وتطوير مؤسسي، تطرقت فيها إلى الجوانب المتنوعة في أنماط الشخصية.
ويأتي تنظيم الورشة التي خصصت لأمهات الأيتام المنتسبات للمؤسسة، ضمن برنامج «رواء» الهادف إلى الاحتواء الصحيح لمربيات الأيتام، وتقديم الدعم النفسي لهن.
وتطرقت الورشة إلى إجراء اختبار أنماط الشخصية للأمهات المشاركات الذي سيترتب عليه مستقبلاً مزيد من الجلسات النفسية الفردية لكل أم، لتحقيق التمكين الأفضل لهن للانطلاق من قيادة الذات إلى قيادة الآخرين، والعمل على تطوير مهاراتهن وتدريبهن على الأساليب الصحيحة للتعامل مع الآخرين. وقالت مريم مال الله، رئيسة قسم الخدمة النفسية في المؤسسة: «يُعد الاهتمام بشخصيات منتسبينا عاملاً مهماً في السعي لتمكينهن نفسياً وتقديم الخدمات النفسية المناسبة لكل مستفيد».
من جانبها، قالت المدربة خلود الطنيجي: «تشرفت اليوم بالتواجد مع مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي في برنامج (رواء)، وتم تقديم أول ورشة عمل مع مجموعة من أمهات الأيتام، طبقنا خلالها مجموعة من الاختبارات في أنماط الشخصية لنكتشف نقاط القوة والطاقة الكامنة والمواهب التي تستطيع الأمهات استثمار طاقاتهن فيها بشكل إيجابي».

مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي
الشارقة
الأيتام
آخر الأخبار
«الإمبراطور» يكمل الإعداد في النمسا
الرياضي
«الإمبراطور» يكمل الإعداد في النمسا
اليوم 21:00
«سبيكتر: بلاك أوت».. على «ستارزبلاي» في أغسطس
دنيا
«سبيكتر: بلاك أوت».. على «ستارزبلاي» في أغسطس
اليوم 20:31
«احتفال» في التدريب الأول لميسي!
الرياضي
«احتفال» في التدريب الأول لميسي!
اليوم 20:30
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
الإمارات
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
اليوم 20:29
المفوضية الأوروبية تعتزم تقديم مساعدات للمهاجرين في جزيرة إيطالية
عربي ودولي
المفوضية الأوروبية تعتزم تقديم مساعدات للمهاجرين في جزيرة إيطالية
اليوم 20:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©