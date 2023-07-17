«الموارد البشرية» تطلق الهوية الموسيقية

دبي (الاتحاد)

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أمس، هويتها الموسيقية التي تعكس قيمنا في التواصل الفعال والانفتاح الثقافي والتناغم الاجتماعي وتمكين المواهب الإماراتية، وتتميز هذه الهوية بأنها تمزج بين اللمسات المحلية والعالمية، وتجسد سوق عمل فريداً يضم حوالي 200 جنسية.

وقال إبراهيم شكر الله، مدير الاتصال الحكومي بالوزارة: «هذه الهوية لها الكثير من الأهداف، ومن أبرزها أنها تمثل كل قيم الوزارة، وتجسد الطبيعة المنفتحة لدولة الإمارات على جميع الجنسيات حول العالم دون أي اعتبارات مسبقة».

وأضاف: «وفي الوقت نفسه تجسد هذه الهوية الموسيقية، القيم والثقافة الإماراتية الأصيلة، وترتكز هذه الهوية على 4 سمات رئيسية، هي: الإنسانية والتواصل والحماية والأمان».

من جهته، أكد جو نجم، الملحن الموسيقي لهذه الهوية، أننا بحاجة إلى التعبير عن مشاعر التفاؤل والإيجابية دون مبالغة، مشيراً إلى أن الهوية الموسيقية لوزارة الموارد البشرية والتوطين، اختارت نغمات ذات وزن وطابع منخفض، وجاءت مبهمة دون إظهار درجات عالية وحادة من هذا الطابع.

وذكر أن أحد مزايا هذا الطابع الموسيقي قدرته على إيصال فكرة التعبير عن وزن الجهة التي يمثلها بطريقة سلسلة ورائعة، وفي الوقت نفسه تمنح شعوراً مريحاً وإيجابياً، مشيراً إلى أن هذه الهوية الموسيقية تمنح توازناً جميلاً، وتعبر عن التنوع الهائل والمميز لسوق العمل بدولة الإمارات.