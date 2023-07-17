جامعة خليفة تطلق ماجستير الفيزياء الطبية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، إطلاق أول برنامج ماجستير في مجال الفيزياء الطبية في دولة الإمارات، والذي من شأنه أن يساعد على إنشاء كادر مدرب من متخصصي الفيزياء الطبية للمساهمة في دعم بنية تحتية قوية للحماية من الإشعاع في البلاد. وسيعزز البرنامج أيضاً كفاءاتهم ومهاراتهم، إضافة إلى مشاركتهم في برنامج تدريب عملي.

ويعد برنامج الماجستير في الفيزياء الطبية الذي طورته جامعة خليفة، أحد نتائج الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة للتعليم والتدريب والتأهيل في مجال الحماية من الإشعاع. وقد تم تطوير الاستراتيجية من قبل لجنة الحماية من الإشعاع والتي تترأسها الهيئة. وتركز الاستراتيجية على الدور المهم لاختصاصي الفيزياء الطبية في ضمان الحماية الإشعاعية للمرضى في المنشآت الصحية.

يذكر أن متخصص الفيزياء الطبية هو اختصاصي صحي مؤهل رسمياً، ويمتلك مجموعة محددة من المهارات التي حصل عليها من خلال التعليم الجامعي والتدريب المناسب الذي تم تلقيه خلال برنامج تدريبي رسمي في مؤسسة طبية. ويركز الفيزيائيون الطبيون على مجالات الوقاية والتشخيص والعلاج والبحث، إضافة إلى ضمان جودة الخدمات الطبية وتخفيف المخاطر على المرضى.

وأكملت الدفعة الأولى من طلبة الماجستير عامها الأول في البرنامج، حيث شملت مشاريعهم تجارب متعددة أجريت في مستشفى توام في العين والمختبر المعياري الثانوي لقياس الجرعات التابع للهيئة الاتحادية للرقابة النووية.

وقال كريستر فيكتورسون، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية: «هناك حاجة متزايدة وملحة لتوفير كادر ذي خبرة من متخصصي الفيزياء الطبية. ويعد تنفيذ برنامج ماجستير العلوم أول خطوة مهمة لتأهيلهم في دولة الإمارات».

أصحاب العمل

قال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة: «تهدف جامعة خليفة إلى أن تكون مؤسسة عالمية المستوى تمكن العقول من خلال التعليم التحويلي ودفع اقتصاد المعرفة والريادة في الابتكار العالمي، حيث تتوافق برامجنا الأكاديمية مع الخطط الاستراتيجية لدولة الإمارات بهدف تحقيق اقتصاد قائم على المعرفة يعنى بالأولويات الاقتصادية والتنموية. سيساهم برنامج الماجستير في تطوير رأس المال البشري في هذا المجال المتخصص الذي لن يكون مفيداً للدولة فقط، بل للمنطقة العربية والعالم بأسره».