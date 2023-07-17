«تريندز» ومركز الشباب العربي يبحثان آفاق التعاون البحثي المشترك

أبوظبي (الاتحاد)

استعرض مركز تريندز للبحوث والاستشارات و«مركز الشباب العربي» آفاق التعاون البحثي بما يمكن الشباب من المساهمة في استشراف الأحداث والخروج بنتاج علمي يساهم في صنع المستقبل والتنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من مركز الشباب العربي برئاسة صادق جرار، المدير التنفيذي، للمركز، وقد رحب الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ «تريندز»، بالوفد، مثمناً جهود المركز في تمكين الشباب وتعزيز دورهم. وقال إن هذا الأمر ينسجم بشكل تام مع ما يقوم به «تريندز»، حيث إن الشباب هم صانعو المستقبل وإن الاستثمار فيهم هو استثمار في المستقبل.

وعقدت حلقة نقاشية بين وفد «تريندز» الذي ضم السادة مديري القطاعات البحثية والاستشارية والتدريبية ومسؤولي الأقسام وعدد من الباحثين، ووفد المركز العربي للشباب، تركزت حول آفاق التعاون البحثي المشترك وتعزيزه مع مجلس الباحثين الشباب العرب ومنصة أبحاث الشباب العربي التابعة للمركز عبر التعاون في إجراء مشاريع بحثية في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات بمشاركة فئة الشباب، والدورات التدريبية، من خلال الشراكة في تصميم وتقديم دورات وبرامج تدريبية في مجال مهارات البحث العلمي وريادة الأعمال.

وأكد المشاركون في الحلقة أهمية تعزيز دور الشباب وتسهيل امتلاكهم أدوات البحث العلمي، سواء من حيث التقنيات والأدوات الذكية أو المعرفية، بما يمكنهم من تنفيذ أبحاث علمية تخدم المجتمع، وتستشرف المستقبل.