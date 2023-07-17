«التربية» تطلق «صوت المعلمين»

دبي (الاتحاد)

أعلنت وزارة التربية والتعليم مؤخراً عن إطلاق مبادرة «صوت المعلمين»، بالتعاون مع مكتب التعليم المناخي (OCE) وألف للتعليم، وهي المبادرة الهادفة لتسليط الضوء على جهود الكوادر التعليمية في تعزيز الوعي ومواجهة التغير المناخي والاستعداد لتأثيراته المحتملة، وذلك خلال مؤتمر الأطراف COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة إكسبو دبي، خلال شهر نوفمبر المقبل.

ويأتي التعاون بهدف تعزيز مشاركة المعلمين لاستعراض مشاريعهم المناخية، وتنظيم فعاليات جانبية ذات صلة بالعمل المناخي في جناح التعليم الذي يتم افتتاحه للمرة الأولى في تاريخ مؤتمرات الأطراف.

وأشارت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الرعاية وبناء القدرات بوزارة التربية والتعليم، إلى أهمية مبادرة صوت المعلمين في تمكين وإعداد العاملين في الحقل التعليمي من جميع أنحاء العالم، وفتح المجال أمام ابتكاراتهم وإبداعاتهم، بما يعكس الدور الكبير الذي يلعبونه في تأهيل الجيل القادم لمواجهة أزمة المناخ والاستجابة لها، فضلاً عن إيصال صوتهم حول القضايا البيئية إلى صنّاع القرار والمجتمع.

وتتضمن المبادرة تنظيم النسخة الثالثة من مسابقة COP للمعلمين والتي أنشأها مكتب التعليم المناخي (OCE)، وتعتبر حدثاً دولياً يهدف إلى اطلاع المسؤولين الدوليين وصناع القرار على العمل الذي يقوم به المعلمون والدور الذي يلعبونه في مواجهة التحديات وتعزيز الاستجابة العالمية لتغير المناخ.

ويمكن لجميع معلمي المدارس في كافة المراحل الدراسية، إضافة إلى المدربين ومديري المدارس والمفتشين ممن قاموا بتنفيذ أنشطة أو مبادرات هادفة لزيادة الوعي بشأن التغير المناخي ومعالجة تحدياته، التقدم للمشاركة في المسابقة من خلال تعبئة النموذج المتوفر على الموقع الإلكتروني قبل 30 سبتمبر 2023، على أن تقوم لجنة من الخبراء بتقييم الطلبات واختيار 30 مشروعاً بتاريخ 9 أكتوبر، لتتم دعوة المعلمين الفائزين لتقديم هذه المشاريع حضورياً خلال مؤتمر الأطراف COP28 في مدينة إكسبو دبي.

بدوره، قال إريك غيلياردي رئيس مكتب التعليم المناخي: «تسلط فعالية COP للمعلمين الضوء على الالتزام والتفاني اللامحدود للكوادر التعليمية الذين يلعبون دوراً كبيراً في تضمين قضايا المناخ ضمن المنظومة التعليمية، بما يعزز الاستجابة العالمية لتغير المناخ».

شريك

قال جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي لشركة ألف للتعليم: «يشرفنا أن يتم اختيارنا كشريك استراتيجي لوزارة التربية والتعليم للنهوض بالتعليم في مجال تغير المناخ، حيث إن رسالتنا في شركة ألف للتعليم تتوافق بشكل وثيق مع رؤية الوزارة الهادفة إلى تمكين المعلمين وإلهام الطلبة ليكونوا لاعبين بارزين في مواجهة تحديات تغير المناخ، ونهدف من خلال هذه الشراكة إلى مساعدة المعلمين في مساعيهم لدمج قضايا التغير المناخي ضمن المناهج التعليمية، وبما يعزز من تطوير عقلية مستدامة لدى الطلاب».