الفجيرة تشهد توقيع اتفاقية ثلاثية لاستدامة القطاع الزراعي

دبي (الاتحاد)

تماشياً مع توجيهات الحكومة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز استدامة القطاع الزراعي والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، تم توقيع اتفاقية تعاون ثلاثية في مجال تحقيق الأمن الغذائي وأهداف الاستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وشملت كل المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا)، هيئة الفجيرة للبيئة ومركز الفجيرة للبحوث.

ووقعت الاتفاقية من قبل أصيلة عبد الله المعلا – مدير هيئة الفجيرة للبيئة، والدكتورة طريفة الزعابي – مدير المركز الدولي للزراعة الملحية والدكتور فؤاد الأمغاري - مدير مركز الفجيرة للبحوث، بمقر هيئة الفجيرة للبيئة، بحضور عدد من أعضاء الإدارة للجهات الثلاث.

وتهدف الاتفاقية إلى التعاون المشترك في تصميم وتنفيذ مبادرات تنمية القدرات التي تستهدف المزارعين والعاملين في مجال الإرشاد ورواد الأعمال الزراعية والتكنولوجيا الزراعية ومبادرات الشباب والشركات الناشئة وأصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى تبادل البيانات العلمية والمعلومات الفنية وارشادات الخبراء.

«و قالت أصيلة عبد الله المعلا – مدير هيئة الفجيرة للبيئة بأن الهيئة مستمرة بتعزيز شراكاتها الاستراتيجية لخدمة مجالات البيئة المتنوعة، حيث تستهدف الهيئة من خلال هذه الاتفاقية بالتعاون مع الأطراف تنفيذ مشاريع ومبادرات بحثية مشتركة لتنويع المحاصيل الزراعية والتحسين الوراثي لمواجهة عوامل التغير المناخي وأثرها على التربة والموارد الطبيعية وتعزيز البحوث الزراعية التطبيقية التي تساهم في الحفاظ على الأمن الغذائي لامارة الفجيرة واستدامة الرقعة الخضراء وذلك باستخدام أحدث التقنيات الزراعية والنظم المتكاملة للإنتاج الزراعي وتربية الأحياء المائية، يأتي ذلك ضمن مساعي الهيئة لترسيخ أهدافها لمستقبل الغد تزامناً مع عام الاستدامة واستضافة الدولة لمؤتمر الأطراف COP28 للتصدي لتداعيات تغير المناخ».

تحديات التغير المناخي

ومن جانبها قالت الدكتورة طريفة الزعابي – مدير المركز الدولي للزراعة الملحية: «إن دورنا الأساسي كمركز بحثي دولي يصب في تعزيز استدامة القطاع الزراعي محلياً ودولياً، وإيجاد حلول فعَالة للتحديات التي نواجهها بسبب التغير المناخي، وتأتي هذه الاتفاقية دعماً لمساعينا المستمرة في إنشاء نظم زراعية جديدة لتنويع المحاصيل والتحسين الوراثي وزيادة المرونة في مواجه تملح التربة وندرة المياه، ويسعدنا أن نعمل يداً بيد مع هيئة الفجيرة للبيئة ومركز الفجيرة للبحوث كشركاء فاعلين في مسيرتنا البحثية والتطبيقية من أجل الوصول لأفضل الممارسات التي تعزز القطاع الزراعي تعزيز الأمن الغذائي والتغذية والاستدامة البيئية في البيئات القاسية».

وأكد الدكتور فؤاد الأمغاري، مدير مركز الفجيرة للبحوث، على دور البحوث العلمية في مواجهة تحديات التغير المناخي وضمان مستقبل أفضل لدولة الإمارات. كما أشاد بأهمية التعاون بين مراكز البحوث والهيئات الحكومية.

وسيتم الانطلاق في العمل ببنود الاتفاقية بتشكيل فريق عمل مشترك يتولى الإشراف على تنفيذ هذه المذكرة، ومراجعة البرامج والمبادرات البحثية المشتركة، وتنفيذ ورش تدريبية لتنمية القدرات المعرفية لدى العاملين في المجال الزراعي، والشباب وأصحاب الشركات الناشئة.